5 yıllık aşk ihanetle bitti! Survivor Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla basınca ortalığı birbirine kattı! “Herkes kendine yakışanı yapar”

Survivor eski yarışmacılarından Aycan Yanaç, 5 yıllık sevgilisi bir mekanda kadınla basınca olay çıkardı. Sevgilisinin talimatıyla güvenlik tarafından mekandan çıkarılan Yanaç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aycan Yanaç, 5 yıllık sevgilisini başka bir kadınla yakaladı.
TV100'de yer alan habere göre, aldığı haber üzerine gittiği mekanda sevgilisini bir kadınla samimi şekilde gördü. Çılgına dönen Yanaç, sevgilisine hesap sorarak tokat attı.
Günay ise yaşanan arbedenin ardından güvenliklere "Bunu atın" diyerek sevgilisini mekandan çıkarttı.