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5 yıllık aşk ihanetle bitti! Survivor Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla basınca ortalığı birbirine kattı! “Herkes kendine yakışanı yapar”

Survivor eski yarışmacılarından Aycan Yanaç, 5 yıllık sevgilisi bir mekanda kadınla basınca olay çıkardı. Sevgilisinin talimatıyla güvenlik tarafından mekandan çıkarılan Yanaç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 17:11 Güncelleme 28 Nisan 2024, 17:11
5 yıllık aşk ihanetle bitti! Survivor Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla basınca ortalığı birbirine kattı! “Herkes kendine yakışanı yapar” 1

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aycan Yanaç, 5 yıllık sevgilisini başka bir kadınla yakaladı.

5 yıllık aşk ihanetle bitti! Survivor Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla basınca ortalığı birbirine kattı! “Herkes kendine yakışanı yapar” 2

TV100'de yer alan habere göre, aldığı haber üzerine gittiği mekanda sevgilisini bir kadınla samimi şekilde gördü. Çılgına dönen Yanaç, sevgilisine hesap sorarak tokat attı.

5 yıllık aşk ihanetle bitti! Survivor Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla basınca ortalığı birbirine kattı! “Herkes kendine yakışanı yapar” 3

Günay ise yaşanan arbedenin ardından güvenliklere "Bunu atın" diyerek sevgilisini mekandan çıkarttı.

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