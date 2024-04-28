5 yıllık aşk ihanetle bitti! Survivor Aycan Yanaç sevgilisini başka bir kadınla basınca ortalığı birbirine kattı! “Herkes kendine yakışanı yapar”

Survivor eski yarışmacılarından Aycan Yanaç, 5 yıllık sevgilisi bir mekanda kadınla basınca olay çıkardı. Sevgilisinin talimatıyla güvenlik tarafından mekandan çıkarılan Yanaç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi ve konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...