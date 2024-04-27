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Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika haberi! Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Çakıroğlu'nun ardından milli sporcu Busenaz Sürmeneli de altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 18:55 Güncelleme 28 Nisan 2024, 11:35
Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu

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Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!

FİNALDE RUS RAKİBİYLE KARŞILAŞTI

Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'dan Anastasia Kool'la karşılaştı.

Rakibine büyük üstünlük sağlayan Buse Naz, altın madalya kazandı.

Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.


BİR ALTIN DAHA

Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo finalinde Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşılaştı.

Rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Busenaz, Avrupa şampiyonu oldu.

Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı!

BUSENAZ KARİYERİNDEKİ EKSİK HALKAYI TAMAMLADI

Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan Busenaz, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı ve kariyerindeki tek eksik şampiyonluğu tamamladı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 52 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile 66 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli'yi yürekten kutluyorum. Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu'nun ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlayan Busenaz Sürmeneli'nin başarılarının devamını diliyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz."

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