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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Riyad'da Gazze diplomasisi: Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi. Öte yandan Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, gün içinde Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 20:52 Güncelleme 28 Nisan 2024, 20:55
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Riyad’da Gazze diplomasisi: Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

ÜRDÜN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile görüştü!

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Fidan Ürdünlü mevkidaşı ve Başbakan Yardımcısı Safedi ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e yönelik baskının artmasını sağlayacak adımlar konuşuldu ve Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönünde yapılacak girişimler ele alındı.

NORVEÇ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Eide ile görüştü!

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmede, Fidan, uluslararası toplumda ve uluslararası kamuoyunda İsrail'e dönük tepkilerin arttığına dikkati çekti.

Fidan'ın, İsrail'in üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladığı görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, NATO çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliği konuları da görüşüldü.

AB KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISI JOSEP BORRELL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.


YEMEN DIŞİŞLERİ BAKANI ŞAİ MUHSİN ZİNDANİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile bir araya geldi.

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