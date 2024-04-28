Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Riyad’da Gazze diplomasisi: Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

ÜRDÜN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile görüştü! Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Fidan Ürdünlü mevkidaşı ve Başbakan Yardımcısı Safedi ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e yönelik baskının artmasını sağlayacak adımlar konuşuldu ve Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönünde yapılacak girişimler ele alındı.