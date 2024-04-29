Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi yarışmaya veda etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta Antakya'da yaşayan iki çocuk annesi yarışmacı Sabah Abdulhayoğlu Solak, başarılı performansı ile dikkat çekti. Yarışmacı çift cevap joker hakkını kullandığını zannetti. Yanlış cevap verince yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Son kararım demeyen yarışmacı stüdyoda saçını başını yoldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...