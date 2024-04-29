Evde çalışana emeklilik imkanı: Kim için ne kadar prim ödenir? Eksik günler nasıl tamamlanır? Başvurular nasıl yapılır?

Evinde çocuk veya hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor.

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EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR SİGORTALI YAPTIRILMAK ZORUNDA MI?

1 gün de 10 gün de çalışılsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.