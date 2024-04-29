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Evde çalışana emeklilik imkanı: Kim için ne kadar prim ödenir? Eksik günler nasıl tamamlanır? Başvurular nasıl yapılır?

Bakıcı, gündelikçi, bahçıvan gibi ev hizmetlerinde çalışanlara emeklilik yolu açık. Burada çalışma günü sayısına göre farklı uygulamalar var. İsteyene eksik günleri tamamlama imkanı sunuluyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 07:02 Güncelleme 29 Nisan 2024, 13:21
Evde çalışana emeklilik imkanı: Kim için ne kadar prim ödenir? Eksik günler nasıl tamamlanır? Başvurular nasıl yapılır? 1

Evinde çocuk veya hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan çalıştıranlar sigorta yükümlülüklerini, bu işleri yapanlar da haklarını merak ediyor.

Evde çalışana emeklilik imkanı: Kim için ne kadar prim ödenir? Eksik günler nasıl tamamlanır? Başvurular nasıl yapılır? 2

Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için 2 farklı sigorta uygulaması bulunuyor.

Evde çalışana emeklilik imkanı

Hangisinin uygulanacağı, çalışılan gün sayısına göre belirleniyor. İsteyen çalışanlar eksik günlerini de tamamlayabiliyor.

Evde çalışana emeklilik imkanı: Kim için ne kadar prim ödenir? Eksik günler nasıl tamamlanır? Başvurular nasıl yapılır? 3

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR SİGORTALI YAPTIRILMAK ZORUNDA MI?
1 gün de 10 gün de çalışılsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.

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