MEB’in hazırladığı yeni müfredatta dikkat çeken detaylar! Mavi Vatan Coğrafya kitaplarında! CHP yandaşı T24 ve Diken’de ’Asılsız Ermeni iddiaları’ hazımsızlığı

Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanırken, Mavi Vatan ve Gök Vatan'la ilgili haritalar da ele alınacak.

TÜRK HARİTACILIĞINDA ÖNEMLİ KONULAR COĞRAFYA MÜFREDATINDA Coğrafya derslerinde, Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumu belirlenecek. Bu süreçte çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanacak, öğrencilerin bu konudaki görüş ve duyguları alınarak milli bilinçlerinin gelişmesi desteklenecek.

Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı'nda Mavi Vatan'la ilgili şu öneriler yer aldı:

Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanırken Mavi Vatan ve Gök Vatan'la ilgili haritalar da ele alınır. Bu süreçte Türkiye'nin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hukuksal ve coğrafi haklarını görmezden gelen talepler karşısındaki haklı mücadelesine yer verilerek vatanseverlik değerine vurgu yapılır. Kıbrıs Adası'nın Türkiye ve Türk dünyası açısından önemine değinilir.

Mavi Vatan (Karadeniz, Akdeniz, Adalar Denizi, Marmara Denizi) ele alınırken Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmamasının nedenleri, günümüzde/gelecekte uluslararası sulardaki hakları veya KKTC ile yürüttüğü Su Temin Projesi araştırılabilir. Toplanan bilgiler düzenlenir ve çözümlenir. Bu bilgiler harita üzerinde incelenir.

Mavi Vatan'daki hidrokarbon enerji kaynakları, Türkiye'nin yurt dışında yaptığı üretim faaliyetleri, Türkiye sanayisinde yerli üretim, uluslararası sularda enerjinin geleceği; tarım, maden ve sanayi faaliyetlerine yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar, uzay madenciliği, maden kazalarını önleme ve Türkiye'nin öncelikli gelişme alanları konularında panel hazırlama görevi verilir.