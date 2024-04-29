Kamuda-özelde iş fırsatı: Nereye kaç kişi alınacak?

1 Hem kamuda hem özel sektörde iş fırsatları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na yıl sonuna kadar 36 bin personel alımı için düğmeye basılırken, öğretmen atamalarında da 'kadro' sayısı Kabine toplantısının ardından açıklanacak. 2024 öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları belli olacak.

2 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz ihtiyaçlarımızı belirledik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten" demişti.