Kamuda-özelde iş fırsatı: Nereye kaç kişi alınacak?

36 bin sağlık personeli alımı kararının ardından, gözler öğretmen atamalarına çevrilirken, hem kamuda hem özel sektörde pek çok iş fırsatı var. Açık iş sayısı 133 bini aştı.
Hem kamuda hem özel sektörde iş fırsatları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na yıl sonuna kadar 36 bin personel alımı için düğmeye basılırken, öğretmen atamalarında da 'kadro' sayısı Kabine toplantısının ardından açıklanacak. 2024 öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları belli olacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz ihtiyaçlarımızı belirledik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten" demişti.
Milli Savunma Bakanlığı'na bin 829 sürekli işçi alımında başvurular bugün sona ererken; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bin 72 mevsimlik işçi alımı için süreç yarın bitiyor. Üniversitelerde de pek çok alanda personel alımı için kollar sıvanmış durumda.