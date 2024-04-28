Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'Çalışma Meclisi' açıklaması: "85 milyonun refahı Türkiye'nin refahıdır"

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "85 milyonun refahı Türkiye'nin refahı"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin konuşan Işıkhan, "Daha fazla dayanışma içinde olmaya, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hafta boyunca programlarla emek dünyasının bu özel gününü icra edeceğiz" ifadelerini kullandı.





ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANIYOR



Çalışma Meclisi'nin büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten ortak bir vizyonun ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz. Çözüm odaklı platformlar; kalıcı refahın temini için çalışma hayatının hem yapısal hem de fonksiyonel sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.