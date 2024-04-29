SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

EGE'DE DEPREM! 29 Nisan az önce deprem mi oldu? İzmir, Aydın, Manisa, Muğla... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 07:38 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:43
EGE’DE DEPREM! 29 Nisan az önce deprem mi oldu? İzmir, Aydın, Manisa, Muğla... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, saat 07:24'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.65 km olarak paylaşıldı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-04-29 07:24:38 35.47472 25.88889 9.65 MW 4.2 Ege Denizi Detay
2024-04-29 06:27:46 36.97972 28.92111 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-04-29 06:04:10 38.17306 38.12444 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-29 05:56:34 36.97139 29.77806 7.0 ML 1.7 Korkuteli (Antalya) Detay
2024-04-29 05:55:53 40.74139 27.6025 17.14 ML 2.3 Marmara Denizi - [10.89 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2024-04-29 05:40:36 38.07083 37.19139 7.01 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-29 05:36:34 38.32639 38.25139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-29 05:21:43 38.27389 37.80417 8.5 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-04-29 05:07:57 35.40083 25.89222 8.89 ML 3.5 Ege Denizi Detay
2024-04-29 05:03:52 40.30056 44.79361 7.01 ML 1.9 Kotayk (Ermenistan) - [46.46 km] Aralık (Iğdır) Detay

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA