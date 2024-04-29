EGE’DE DEPREM! 29 Nisan az önce deprem mi oldu? İzmir, Aydın, Manisa, Muğla... AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, saat 07:24'te Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.65 km olarak paylaşıldı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-04-29 07:24:38
|35.47472
|25.88889
|9.65
|MW
|4.2
|Ege Denizi
|Detay
|2024-04-29 06:27:46
|36.97972
|28.92111
|7.0
|ML
|1.2
|Köyceğiz (Muğla)
|Detay
|2024-04-29 06:04:10
|38.17306
|38.12444
|7.0
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-04-29 05:56:34
|36.97139
|29.77806
|7.0
|ML
|1.7
|Korkuteli (Antalya)
|Detay
|2024-04-29 05:55:53
|40.74139
|27.6025
|17.14
|ML
|2.3
|Marmara Denizi - [10.89 km] Marmara (Balıkesir)
|Detay
|2024-04-29 05:40:36
|38.07083
|37.19139
|7.01
|ML
|1.8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-04-29 05:36:34
|38.32639
|38.25139
|7.0
|ML
|1.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2024-04-29 05:21:43
|38.27389
|37.80417
|8.5
|ML
|1.8
|Akçadağ (Malatya)
|Detay
|2024-04-29 05:07:57
|35.40083
|25.89222
|8.89
|ML
|3.5
|Ege Denizi
|Detay
|2024-04-29 05:03:52
|40.30056
|44.79361
|7.01
|ML
|1.9
|Kotayk (Ermenistan) - [46.46 km] Aralık (Iğdır)
|Detay