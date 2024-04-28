Şöhreti sınırları aşan Neslihan Atagül’den çocuk sinyali! İkinci kez kapak oldu | “Güzelliğiyle Latin Amerika’yı fethetti”

BAŞ KAHRAMAN! 3 yılın ardından dergi bir kez daha ünlü ismi kapağına taşıdı. Neslihan Atagül Doğulu , geçen ay gittiği Miami'de Hola için bir çekim gerçekleştirdi.

ZAMANI VAR!

Latin Amerika'da geniş bit kitleye sahip olan güzel oyuncu, "İspanyolca öğrenmeye başladım. Bu yıl sörf de öğrenmek istiyorum" dedi. Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, çocuk sorusuna ise yeşil ışık yakarak, "Zamanı geldiğinde olabilir" diyerek cevap verdi.