Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! 10 yıl önce evlendiler! Karı-koca aynı dizide...

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2003 yılında Uğur Yücel ile birlikte Alacakaranlık dizisinin yapımcılığını üstlenen Defne Kayalar, 2004'te de Yazı Tura filminin yapımcılığını yaptı. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide rol alan Kayalar, 2013'te ise 20 Dakika dizisinde kendisine yer buldu. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakterini canlandırdı ve daha sonra ana karakterlerden biri oldu.