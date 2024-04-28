Sahte kahin Almanya’yı birbirine kattı! Milyonlarca Euro çaldı: Hırsızlığı evin temizlikçisi anladı

Almanya'da kahin olduğunu iddia eden Serkan Ö. isimli Türk, 62 ayrı ticari dolandırıcılıkla ülkeyi resmen birbirine kattı.
Almanya'da kahin olduğunu iddia eden Serkan Ö. isimli Türk, 62 ayrı ticari dolandırıcılıkla ülkeyi resmen birbirine kattı.
SAHTE KAHİNE 1.3 MİLYON EURO KAPTIRDI
Zengin bir girişimcinin karısını kahin olduğuna inandıran Serkan Ö. Sahtekarlıklarıyla kadından tam 1.3 milyon Euro aldı. İddianameye göre Serkan Ö.'ye 2018'den bu yana 1.3 milyon Euro ödeyen kadın, dolandırıldığını evindeki yardımcısından öğrendi.
DOLANDIRILDIĞINI TEMİZLİKÇİSİ FARK ETTİ
Kadının evine temizliğe gelen yardımcısı, ev sahibinin batıl inançlara eğilimini fark etti ve dolandırıldığını da çözdü.
İddia makamına göre sahte kahin, kadına defalarca ritüeller uyguladı ve hatta ilaç dahi verdi. Alman Bild gazetesine göre 2011'den bu yana toplam kayıp 5 milyon avroyu buluyor.
LÜKS SEYAHATLERDE BOY GÖSTERDİ
Serkan Ö'nün çaldığı paralarla yaşadığını iddia eden Bild, sahte kahinin lüks seyahatlerinden paylaştığı fotoğrafları ortaya çıkardı. Sahte kahinin Antalya'da tekne turlarından, plajlardan ve jet ski gezilerinden paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
ALDIĞI PARALARLA ŞİRKET BİLE KURDU
Dolandırılan kadının kocası, "Paramızı bir daha göremeyeceğiz" dedi. İddiaya göre Serkan Ö., dolandırıcılıkla elde ettiği paraları sadece tatillerde çarçur etmedi, kendisine inşaat şirketi dahi kurdu.
Duruşmanın ilk gününde eşi ile Türkiye'den geldiği belirtilen Serkan Ö., yedi yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini öğrendi. Serkan Ö, duruşmanın ikinci gününe ise gelmedi. Mahkeme, Serkan'ın Türkiye'de lüks hayatına döndüğünü iddia ediyor.
Soruşturmayı yürüten savcı, Serkan Ö hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.