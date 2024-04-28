Sahte kahin Almanya’yı birbirine kattı! Milyonlarca Euro çaldı: Hırsızlığı evin temizlikçisi anladı

ALDIĞI PARALARLA ŞİRKET BİLE KURDU

Dolandırılan kadının kocası, "Paramızı bir daha göremeyeceğiz" dedi. İddiaya göre Serkan Ö., dolandırıcılıkla elde ettiği paraları sadece tatillerde çarçur etmedi, kendisine inşaat şirketi dahi kurdu.

Duruşmanın ilk gününde eşi ile Türkiye'den geldiği belirtilen Serkan Ö., yedi yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini öğrendi. Serkan Ö, duruşmanın ikinci gününe ise gelmedi. Mahkeme, Serkan'ın Türkiye'de lüks hayatına döndüğünü iddia ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcı, Serkan Ö hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.