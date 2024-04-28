Arka Sıradakiler’in Özge’si Sevda Dalgıç’ı tanımak imkansız! Nişantaşı’nda ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, önceki gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Dalgıç, oyunculuk sektöründen uzaklaşma nedenini anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun son hali ise dikkat çekti. İşte Sevda Dalgıç'ın açıklamaları ve son hali...
Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Özge karakteriyle ünlenen Sevda Dalgıç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Ağustos ayında iş insanı Dilge Emir Güvenç ile Baltalimanı'nda bir mekanda dünyaevine giren oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.
Sektör hakkında konuşan oyuncu, belli menajerlerin hep aynı oyuncuları yapımcılara önerdiğini, bu nedenle kendisi ve tanıdığı pek çok oyuncunun dizilerde yer alamadığını söyledi.