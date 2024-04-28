Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamayan Türkmen kızı Meryem A Haber'de: "Kerkük'te Erdoğan sevgisi herkesin kalbinde"

Geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Başbakanı Sudani ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Erbil'e geçti. Erdoğan Erbil Havalimanında resmi törenle karşılandı.
TÜRKMEN KIZI MERYEM'İN ERDOĞAN SEVGİSİ: TAYYİP BABAYI GÖRMEYE GİDELİM
Erdoğan'ın uçaktan indiği anları canlı yayından izleyen Kerküklü Türkmen kızı Meryem gözyaşlarını tutamamıştı.
O anlarda annesinin kameraya aldığı Meryem, "Tayyip babayı görmeye Erbil'e gidelim. Onu görmek istiyorum." diyerek Erdoğan'a olan sevgisini dile getirmişti.
KERKÜK'TE HERKESİN KALBİNDE ERDOĞAN VARDIR
Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamayan Meryem'e A Haber ulaştı. Meryem babası kızının Erdoğan sevgisinin geçtiğimiz yıl seçim sürecindeki mitinglerde ve Türkiye ziyareti sonrasında başladığını açıkladı. Meryem'in babası, "Mitingleri benimle birlikte izliyorlardı, orada tanıdılar ve çok sevdiler. Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi.