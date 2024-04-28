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Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamayan Türkmen kızı Meryem A Haber'de: "Kerkük'te Erdoğan sevgisi herkesin kalbinde"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Irak ziyareti nedeniyle Erbil Havalimanında resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın uçaktan indiği anları canlı yayından izleyen Kerküklü Türkmen kızı Meryem gözyaşlarını tutamamıştı. Meryem'e A Haber ulaştı. Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Meryem'in babası Ahmet Bey, "Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 22:21 Güncelleme 28 Nisan 2024, 22:32
Başkan Erdoğan’ı görünce gözyaşlarını tutamayan Türkmen kızı Meryem A Haber’de: Kerkük’te Erdoğan sevgisi herkesin kalbinde

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Geçtiğimiz günlerde Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Başbakanı Sudani ile görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Erbil'e geçti. Erdoğan Erbil Havalimanında resmi törenle karşılandı.

"Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum"

TÜRKMEN KIZI MERYEM'İN ERDOĞAN SEVGİSİ: TAYYİP BABAYI GÖRMEYE GİDELİM

Erdoğan'ın uçaktan indiği anları canlı yayından izleyen Kerküklü Türkmen kızı Meryem gözyaşlarını tutamamıştı.

O anlarda annesinin kameraya aldığı Meryem, "Tayyip babayı görmeye Erbil'e gidelim. Onu görmek istiyorum." diyerek Erdoğan'a olan sevgisini dile getirmişti.

KERKÜK'TE HERKESİN KALBİNDE ERDOĞAN VARDIR

Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamayan Meryem'e A Haber ulaştı. Meryem babası kızının Erdoğan sevgisinin geçtiğimiz yıl seçim sürecindeki mitinglerde ve Türkiye ziyareti sonrasında başladığını açıkladı. Meryem'in babası, "Mitingleri benimle birlikte izliyorlardı, orada tanıdılar ve çok sevdiler. Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi.

KERKÜK'E GELSİN İSTEDİM

Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Öğretmen olmak istediğini belirten küçük Meryem, Başkan Erdoğan'ı mitinglerden tanıdığını ifade etti.

2023 yılında Türkiye'ye geldiklerini belirten Meryem'in babası, kızlarının İstanbul'da da Başkan Erdoğan'ı görmek için sürekli sorular sorduğunu belirtti. Meryem son olarak A Haber canlı yayınında Kur'an-ı Kerim okudu.

Başkan Erdoğan Erbilde! Resmi törenle karşılandı: Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani ve Mesut Barzani ile görüştü
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