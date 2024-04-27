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İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Real Sociedad'ı Arda Güler'in golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İspanyol gazeteleri maçın ardından milli oyuncuyu manşetlerine taşıdı. İşte İspanya'da Arda Güler yorumları...

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 13:49 Güncelleme 27 Nisan 2024, 20:18
İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

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İspanya LaLiga'nın 33. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar milli futbolcu Arda Güler'in 29. dakikadaki golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

Puanını 84'e çıkaran Real Madrid şampiyonluk yolunda bir virajı daha döndü. Hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması nedeniyle as oyuncularını dinlendiren Carlo Ancelotti, lig maçında Arda Güler'e ilk kez 11'de şans tanıdı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

67. dakikada orta yuvarlakta arkasındaki rakibini harika bir çalımla geçen Arda Güler, bu şık hareketinin ardından kenara geldi.Milli yıldızın yerine Vinicius oyuna girdi. Mücadelenin tek golünü atan Arda Güler, maçın adamı seçildi.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

ARDA REAL MADRID'DE KALACAK MI?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

"Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

GALİBİYET PAYLAŞIMI!

Arda Güler, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendine has gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşan Arda, 'Zamanla her şeye ulaşılır' ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

İSPANYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ!

Milliyet'te yer alan habere göre; Arda Güler'in golüyle deplasmandan 3 puan çıkaran Real Madrid şampiyonluğa emin adımlarla yürürken İspanyol gazeteleri milli oyuncuyu manşetlerine taşıdı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

İşte İspanya'da Arda Güler yansımaları;

"KORUYUCU MELEĞİ VAR"
MARCA
Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı muhteşem detaylara imza attı. Türk oyuncu maçın başlarında rakip savunma karşısında biraz zorlandı ama onun koruyucu meleği var. Birkaç klas kontrolün ardından, doğru zamanda beklenmedik yerde ortaya çıktı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

'ARDA MUTLU MESUT'
MUNDO DEPORTIVO

Arda Güler Anoeta'da mutlu mesut... La Liga'da Real Madrid'e imza atan Türk futbolcu Arda Güler, Anoeta'da ikinci golünü atmanın mutluluğunu yaşadı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

'ÖZEL IŞIĞI VAR'
OK DIARIO

Arda Güler, attığı golle ve harika bir oyunla Ancelotti'nin kendisine sunduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Özel bir ışığı olan insanlar var ve Arda Güler de onlardan biri gibi görünüyor. Fırsat verildiğinde, istediğinden iz bırakan özel bir oyuncu.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

'İZ BIRAKMASI İÇİN KISA ZAMAN YETİYOR'
EL PAIS

Arda Güler'in iz bırakması için kısa bir zaman yetiyor. Bu sezonki flaş anları devam ediyor... Osasuna'ya karşı altı dakikada sahanın ortasından üst direğe bir şut, iki dakikada Celta'ya karşı bir gol. Sociedad karşısında yarım saat geçmeden attığı gol.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

'PARTİYE ARDA'DA KATILDI'
AS

Arda Güler'de partiye katıldı. Arda Güler hayalet bir transfer değilmiş. Türk oyuncu yaşının gösterdiğinden daha tecrübeli. Aynı zamanda çalışkan ve etkili şutu da var.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

'3 PUAN KAZANDIRDI'
EL PERIODICO

Ancelotti, Bayern Münih'i düşünerek yedek oyuncuları tercih etti, ancak Türk futbolcunun golü ona Anoeta'da üç puan kazandırdı.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

'DAHA FAZLA YER ALMAYI TALEP ETTİ'
EL CONFIDENCIAL

Arda Güler'in tek golü, Real Madrid'in üç puanı almasına yetti. Arda büyükleri tarafından göz ardı edilmekten hoşlanmayan çocuklar gibi takımda daha fazla yer almayı talep etti. Golü ve harika oyunu, daha fazlasını yapabileceğini gösterdi.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

'HERKESİN ÜZERİNDE PARLAYAN İSİM'
ONDA CERO

Arda Güler şampiyonluğu Real Madrid'e yaklaştırdı. Ancelotti, Münih'i düşünerek çok fazla rotasyon yaptı ve daha az alışılmış oyunculara şans verdi. Herkesin üzerinde parlayan isim galibiyet golünü atan Arda Güler oldu.

İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

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