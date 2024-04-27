İspanyol basınında gündem Arda Güler! İşte o manşetler

ARDA REAL MADRID'DE KALACAK MI? Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

"Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

GALİBİYET PAYLAŞIMI! Arda Güler, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kendine has gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşan Arda, 'Zamanla her şeye ulaşılır' ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ! Milliyet'te yer alan habere göre; Arda Güler'in golüyle deplasmandan 3 puan çıkaran Real Madrid şampiyonluğa emin adımlarla yürürken İspanyol gazeteleri milli oyuncuyu manşetlerine taşıdı.