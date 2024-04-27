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İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | GİK ve MDK üyeleri belirlendi | Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

Son dakika haberi! İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. Kurultayın yapıldığı salonda zaman zaman delegeler, "Müsavat başkan" sloganları attı. Meral Akşener, Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti. Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti. Öte yandan İP kurultayında Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlendi.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 17:31 Güncelleme 28 Nisan 2024, 23:45
İyi Parti’de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | GİK ve MDK üyeleri belirlendi | Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

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İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı 27 Nisan'da yapıldı. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı.

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu!




YENİ GENEL BAŞKAN BELLİ OLDU

Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu.

İLK TURDA KAZANAN ÇIKMADI

Başkanlık seçimi için ilk tur tamamlandı. Adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

AKALIN ÇEKİLDİ

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın genel başkanlık adaylığından çekildi. Akalın, ikinci tur oylamasına katılmadı.

İkinci tur oylaması sırasında açıklamada bulunan Akalın, 27 günde "öldü" denilen bir hareketi hep birlikte dirilttiklerini ifade etti.

Siyasetin millet ve tabanla yapılacağını belirten Akalın, "Bir irade ortaya koydu, bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege 'Benim ferasetime güvenin' dedi. Ben bugüne kadar siyasi meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir dava arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum. Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer, değerli delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI: SEÇİM 3. TURA KALDI

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ikinci turu tamamlandı.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması sırasında Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın'ın adaylıktan çekilmesi üzerine, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

Seçimde genel başkan adaylarından Dervişoğlu 570, Aydın 565, Kodaz ise 3 oy aldı. İkinci tur oylama yapıldığı sırada adaylıktan çekilen Akalın ise 15 oy aldı.

İYİ Parti kurultayında seçim 3. tura kaldı! İşte oy oranları...

KODAZ ÇEKİLDİ

Bu arada Kodaz, ikinci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından platforma çıkarak, "Ben oyumu Koray Aydın'a verdim. Bana oy veren 3 kişinin de Koray Aydın'a oy vermesini istiyorum" dedi. Bunun üzerine salondakiler Kodaz'a tepki gösterdi.

Kurultayın yapıldığı salonda zaman zaman delegeler, "Müsavat başkan" ve "İktidara doğru Dervişoğlu" ile "İYİ'ler kol kola Koray Aydın'la" sloganları attı.

Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.

YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu!


BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI
Dervişoğlu, Genel Başkan seçilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Dervişoğlu, ATO Congresium'da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) oylaması öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Müsavat Dervisoğlu A Haber'e konuştu!

Bir gazetecinin, tebrik için Başkan Erdoğan'ın kendisini arayıp aramadığına ilişkin sorusuna Dervişoğlu, "Tebrik için aradı Sayın Cumhurbaşkanı, ben de kendisine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi ilettim." yanıtını verdi.

Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kendisini tebrik ettiğini söyledi.

DERVİŞOĞLU'NU TEBRİK EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM

Meral Akşener ise sosyal medya hesabından Dervişoğlu'nu tebrik etti. Akşener, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

Dervişoğlu, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, üçüncü turda 611 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilmesi sonrasında partililere hitap etti.

Kürsüye üçüncü turdaki rakibi Koray Aydın ile çıkan Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Aslında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkarken, 'Cenabı Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin' diye dua ettim. Ülkem için dua ettim. Milletim için dua ettim. Partim için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım." ifadesini kullandı.

Bu esnada diğer turdaki rakibi Tolga Akalın ve Koray Aydın'la el ele poz veren Dervişoğlu, "Kimseyle yarışmadık biz." diye konuştu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden gani gani razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu, iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl siyasi bir hareket olduğunun, nasıl siyasi bir ahlaka ve ferasete sahip olduğunun en büyük delilidir.

Konuşurken de ifade ettim; sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ

Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ordu'nun Fatsa ilçesinde, lise eğitimini ise Samsun'da tamamlayan Dervişoğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Genel Başkan Dervişoğlu, 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Dervişoğlu, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak da görev yapan Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babası.



GİK VE MDK ÜYELERİ DE BELİRLENDİ
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan seçiminin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlendi.

ATO Congresium'da yapılan kurultayda, GİK ile MDK üyelerinin seçimi tamamlandı.

Yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.

Genel başkan adayı Dursun Müsavat Dervişoğlu

Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti.

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Liste, şu isimlerden oluştu:

"Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşcı Hamşioğlu, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmran Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun."

Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı: Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı.

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