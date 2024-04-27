İyi Parti’de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | GİK ve MDK üyeleri belirlendi | Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

İKİNCİ TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI: SEÇİM 3. TURA KALDI İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için yapılan oylamanın ikinci turu tamamlandı. ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması sırasında Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın'ın adaylıktan çekilmesi üzerine, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı. Seçimde genel başkan adaylarından Dervişoğlu 570, Aydın 565, Kodaz ise 3 oy aldı. İkinci tur oylama yapıldığı sırada adaylıktan çekilen Akalın ise 15 oy aldı. İYİ Parti kurultayında seçim 3. tura kaldı! İşte oy oranları... KODAZ ÇEKİLDİ



Bu arada Kodaz, ikinci tur sonuçlarının açıklanmasının ardından platforma çıkarak, "Ben oyumu Koray Aydın'a verdim. Bana oy veren 3 kişinin de Koray Aydın'a oy vermesini istiyorum" dedi. Bunun üzerine salondakiler Kodaz'a tepki gösterdi. Kurultayın yapıldığı salonda zaman zaman delegeler, "Müsavat başkan" ve "İktidara doğru Dervişoğlu" ile "İYİ'ler kol kola Koray Aydın'la" sloganları attı. Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.

YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi. ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı. Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı. Kurultayda, partinin yetkili kurullarının seçimine geçilecek. Bu kapsamda da delege, 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesini belirleyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, tebrik ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti. Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu!

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI

Dervişoğlu, Genel Başkan seçilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Dervişoğlu, ATO Congresium'da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) oylaması öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Müsavat Dervisoğlu A Haber'e konuştu! Bir gazetecinin, tebrik için Başkan Erdoğan'ın kendisini arayıp aramadığına ilişkin sorusuna Dervişoğlu, "Tebrik için aradı Sayın Cumhurbaşkanı, ben de kendisine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi ilettim." yanıtını verdi. Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kendisini tebrik ettiğini söyledi.