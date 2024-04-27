İyi Parti’de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | GİK ve MDK üyeleri belirlendi | Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

Bu esnada diğer turdaki rakibi Tolga Akalın ve Koray Aydın'la el ele poz veren Dervişoğlu, "Kimseyle yarışmadık biz." diye konuştu.
Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden gani gani razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu, iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl siyasi bir hareket olduğunun, nasıl siyasi bir ahlaka ve ferasete sahip olduğunun en büyük delilidir.
Konuşurken de ifade ettim; sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."
MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ
Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ordu'nun Fatsa ilçesinde, lise eğitimini ise Samsun'da tamamlayan Dervişoğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.
Genel Başkan Dervişoğlu, 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Dervişoğlu, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak da görev yapan Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babası.
GİK VE MDK ÜYELERİ DE BELİRLENDİ
İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkan seçiminin ardından Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlendi.
ATO Congresium'da yapılan kurultayda, GİK ile MDK üyelerinin seçimi tamamlandı.
Yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.
Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti.
Liste, şu isimlerden oluştu:
"Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşcı Hamşioğlu, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmran Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun."
Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı: Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı.