HAVA DURUMU | Ankara'da dolu ve kuvvetli yağış! 5 dakikada yollar göle döndü, ulaşım durdu! | 28 Nisan 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği dünden bu yana başkenti kuvvetli yağış konusunda uyarıyordu. Beklenen oldu. Ankara 5 dakika içinde beyaza büründü. Yoğun yağış ve dolu nedeniyle yollar göle döndü, ulaşım adeta durdu. İşte Ankara'dan gelen görüntüler
Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.
Dolu nedeniyle bazı araçlarda zarar oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.