HAVA DURUMU | Ankara'da dolu ve kuvvetli yağış! 5 dakikada yollar göle döndü, ulaşım durdu! | 28 Nisan 2024 hava durumu

Ankara 'da, sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.