108. dönem ÖGG soru ve cevapları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Özel Güvenlik puan hesaplama!

Özel Güvenlik Temel Eğitimi sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyorlar. Sınav puanlarını hesaplayabilmek için ÖGG soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarihi öğrenmek istiyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG sınav sonuçlarını egm.gov.tr adresinden yayınlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla, sınav adı ve güvenlik koduyla birlikte sonuçlara erişebilecekler.
ÖGG SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 29 Nisan 2024 Pazartesi yayınlanması bekleniyor.
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılında 108. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav 27 Nisan tarihinde düzenlendi.
Kılavuzda yer alan bilgiye göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.