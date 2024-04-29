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108. dönem ÖGG soru ve cevapları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Özel Güvenlik puan hesaplama!

Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve Yenileme Eğitimi sınavlarına katılan adaylar için heyecanlı bir bekleyiş başladı. 27 Nisan'da gerçekleştirilen 108. dönem ÖGG ve 84. Yenileme Eğitimi sınavlarının sonuçları ile cevap anahtarları merak ediliyor. Sınavda toplamda 100 soru soruldu ve doğru cevaplar, adayların erişebileceği "ÖGG soruları ve cevap anahtarı" ile belirlenecek. Cevap anahtarına, EGM'nin resmi web sitesi olan egm.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:16 Güncelleme 29 Nisan 2024, 14:16
108. dönem ÖGG soru ve cevapları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Özel Güvenlik puan hesaplama!

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Özel Güvenlik Temel Eğitimi sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını merakla bekliyorlar. Sınav puanlarını hesaplayabilmek için ÖGG soruları ve cevap anahtarının erişime açılacağı tarihi öğrenmek istiyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG sınav sonuçlarını egm.gov.tr adresinden yayınlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla, sınav adı ve güvenlik koduyla birlikte sonuçlara erişebilecekler.

ÖGG SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 29 Nisan 2024 Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılında 108. Temel Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav 27 Nisan tarihinde düzenlendi.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.



Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer almaktadır.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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