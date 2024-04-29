SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da Mahzen-34 operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-34" operasyonunda, elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 08:11 Güncelleme 29 Nisan 2024, 08:43
İstanbul’da Mahzen-34 operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda kişi yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda aralarında örgütün elebaşı Gülmez'in de bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, elebaşılığını Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, işyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteylli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Operasyon sonucu 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konulduğunu aktaran Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceklerini belirterek, operasyonu gerçekleştiren polisi tekbir etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA