Meteoroloji haritadan flaş alarm verdi! Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Ankara, İstanbul, Tokat, Samsun illerinde yaşayanlar yarın dışarı çıkmayın

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sel, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sel, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu raporu...
PROF. DR. ORHAN ŞEN UYARDI!
Uzman isim hava durumuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;
Sıcaklık 16-17 derece. Mevsim normallerinin altında bir sıcaklık var. Bu durum kuzeydeki akışlardan kaynaklanıyor. Marmara ve Karadeniz bölgesine gelerek sıcaklıkları düşürüyor. Bu soğuklar 3-4 gün sürecek. 17-18 dereceleri geçmeyecek. Bugün yağmur var. Yarın İstanbul'da olmayacak. Türkiye geneline baktığımızda İç Anadolu, Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinden yağmur var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği sarı kodlu uyarılar var. Bu bölgeler Ankara, Kastamonu, Çankırı ve bu civarda kuvvetli yağış görünüyor. Öğleden sonra saatlerinde. Dolu riski de var. Ankara'da sıcaklık yüksek ve 24-25 derece.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı verdiği iller şöyle; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Sinop, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Çorum, Kastamonu, Nevşehir, Samsun, Sivas ve Yozgat.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre 29 Nisan Pazartesi günü Ankara ve çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Valilik, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısunda bulundu.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 13°C 16°C
Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 17°C
Çarşamba Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 17°C
Perşembe Çok Bulutlu 13°C 17°C