Meteoroloji haritadan flaş alarm verdi! Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Ankara, İstanbul, Tokat, Samsun illerinde yaşayanlar yarın dışarı çıkmayın

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sel, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte il il hava durumu raporu...

PROF. DR. ORHAN ŞEN UYARDI!

Uzman isim hava durumuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

Sıcaklık 16-17 derece. Mevsim normallerinin altında bir sıcaklık var. Bu durum kuzeydeki akışlardan kaynaklanıyor. Marmara ve Karadeniz bölgesine gelerek sıcaklıkları düşürüyor. Bu soğuklar 3-4 gün sürecek. 17-18 dereceleri geçmeyecek. Bugün yağmur var. Yarın İstanbul'da olmayacak. Türkiye geneline baktığımızda İç Anadolu, Marmara'nın doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinden yağmur var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği sarı kodlu uyarılar var. Bu bölgeler Ankara, Kastamonu, Çankırı ve bu civarda kuvvetli yağış görünüyor. Öğleden sonra saatlerinde. Dolu riski de var. Ankara'da sıcaklık yüksek ve 24-25 derece.