PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024, 01:13 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024, 01:43

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi yarışmaya veda etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta Antakya'da yaşayan iki çocuk annesi yarışmacı Sabah Abdulhayoğlu Solak, başarılı performansı ile dikkat çekti. Yarışmacı çift cevap joker hakkını kullandığını zannetti. Yanlış cevap verince yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Son kararım demeyen yarışmacı stüdyoda saçını başını yoldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...

SIRADAKİ VİDEO
Esra Erol'da 14 yaşındaki Berfin'i 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı!
26.04.2024Cuma
Aldatmak 67. bölüm fragmanı yayınlandı
26.04.2024Cuma
Kardeşlerim 126. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
26.04.2024Cuma
İnci Taneleri 12. bölüm fragmanı izle!
25.04.2024Perşembe
Arka Sokaklar 672. bölüm 4. fragmanı izle!
24.04.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Kayseri’den İstanbul’a yürüyen adama kamyonet çarptı! ’Enerji İçeceği’ videolarıyla bilinen fenomen Neşet Turan canlı yayında vefat etti! Kaza anı videosu izle! 00:26
Fenomen Neşet Turan'ın öldüğü feci kaza kamerada!
29.04.2024Pazartesi
26’lık sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında pot kırınca buz kesti! Mehmet Ali Erbil “Cinsel anlamda sağlıklıyım” demişti 00:11
Genç sevgilisi canlı yayında pot kırınca buz kesti!
29.04.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi yarışmaya veda etti 05:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi...
29.04.2024Pazartesi
TikTok’ta rezalet! Cani anne ’Karagül’ çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti! Bakanlık harekete geçti 02:03
Bakanlık cani anne için harekete geçti
29.04.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA