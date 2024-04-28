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Denizlerin süper gücü Türkiye! ABD dergisi yazdı: TCG Anadolu tamam sırada yeni SİHA gemisi var! Yüzde yüz yerli olacak

Türkiye’nin deniz savunma sanayii hamleleri Batı basınında gündem olmaya devam ediyor. ABD analiz dergisi The National Interest, TCG Anadolu’nun hizmete alınmasının ardından Türkiye’nin yeni SİHA gemisi için harekete geçtiğini yazdı. Yeni SİHA gemisinin yüzde 100 yerli olacağını belirten The National Interest, geminin Türkiye’nin özgüvenini göstereceğini belirtti ve denizlerin süper gücünün Türkiye olacağını yazdı.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 11:10 Güncelleme 28 Nisan 2024, 11:34
Denizlerin süper gücü Türkiye! ABD dergisi yazdı: TCG Anadolu tamam sırada yeni SİHA gemisi var! Yüzde yüz yerli olacak

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Türkiye'nin yerli ve milli SİHA gemisi TCG Anadolu ve savunma sanayii adımları Batı basınında manşetlerden düşmüyor. ABD merkezli analiz dergisi The National Interest, TCG Anadolu'nun hizmete alınmasının ardından ikinci uçak gemisinin hazırlıklarının devam ettiğini yazdı ve Türkiye'nin denizlerin süper gücü olacağını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ÖZGÜVENİNİ GÖSTERECEK"

TCG Anadolu'nun Türkiye'nin deniz özerkliğinde daha ileriye yönelik bir adımı temsil ettiğini belirtti ve tamamen yerli olarak tasarlanıp inşa edilecek yeni uçak gemisinin, Türkiye'nin deniz savunma sanayiindeki özgüvenini yeniden ve daha güçlü şekilde göstereceğini belirtti.

The National Interest, Türkiye'nin yeni SİHA gemisinin üç piste sahip olacağını, başlangıçta modüler bir rampa sistemi kullanılacağını fakat daha sonra yerli bir sisteme geçileceğini belirtti. National Interest, "İnsanlı ve insansız hava araçlarını desteklemek üzere tasarlanan taşıyıcı, önemli bir hava kanadı kapasitesine sahip olacak ve gelişmiş savunma sistemleriyle donatılacak, bu da Türkiye'nin denizcilik gücünü ve yeteneklerini genişletme konusundaki kararlılığını vurgulayacak" ifadelerini kullandı.

TCG Anadolunun ardından yeni hamle! Yerli ve milli uçak gemisi geliyor I İşte özellikleri...
TCG Anadolu'nun ardından yeni hamle! Yerli ve milli uçak gemisi geliyor I İşte özellikleri...

"TÜRKİYE YÜZYILININ TEMSİLCİSİ"

National Interest, TCG Anadolu'nun yerli amiral gemisi olarak tasarlandığını belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun "Türkiye Yüzyılı'nın temsilcisi" olduğuna yönelik sözlerini vurguladı.

"İKİNCİ UÇAK GEMİSİ TAMAMEN YERLİ OLACAK"

3 Ocak 2024'te düzenlenen Türk Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında Başkan Erdoğan'ın ikinci bir uçak gemisi için ışık yaktığını belirten The National Interest, ikinci uçak gemisi ile ilgili detayların da ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekti. ABD dergisi, ikinci uçak gemisinin tamamen yerli olacağını vurguladı.

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