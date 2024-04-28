3 yıllık suskunluğunu bozdu! Merve Tektaş eşini kaybettikten sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama...”

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Posta'ya konuşan Tektaş, ailece neler yaşadıklarını ve nasıl hayata döndüğünü anlattı. Alişan için övgü dolu sözler sarf eden Merve Tektaş, Buse Varol ile yaşadıkları iddia edilen gerginliklerle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar...