3 yıllık suskunluğunu bozdu! Merve Tektaş eşini kaybettikten sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama...”

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılının Temmuz ayında COVID-19 salgını nedeniyle vefat etti. Eşi Selçuk Tektaş'ın acısıyla sarsılan Merve Tektaş ise 3 yıllık suskunluğunu bozarak bu süreçte yaşadıklarını ilk kez anlattı. 2 çocuk annesi Merve Tektaş'ın eşinin ailesi ile ilgili söyledikleri de dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ise eşinin vefatından sonra ilk kez konuştu.
Posta'ya konuşan Tektaş, ailece neler yaşadıklarını ve nasıl hayata döndüğünü anlattı. Alişan için övgü dolu sözler sarf eden Merve Tektaş, Buse Varol ile yaşadıkları iddia edilen gerginliklerle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar...
Eşinizin 2021'deki acı kaybından bugüne dek hiç konuşmadınız. Neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz?
Aslında yaşamıyordum. Selçuk'un acısıyla bizim evin ışıkları komple söndü. Ben de yaşayan bir ölüye döndüm. Bu acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor.