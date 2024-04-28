Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde ‘İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret’ ederek tartışmalara yol açan DEM’liler gerginliği TBMM’ye taşıdı. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerini kullandı. Peki, DEM Parti'li Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı.