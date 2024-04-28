PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 21:54 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 21:54

DSP lideri Önder Aksakal A Haber'de! DEM'li Sırrı Sakık neden hakaret etti?

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart seçiminde kazandıkları belediyelerde ‘İstiklal Marşı ve Bayrağa hakaret’ ederek tartışmalara yol açan DEM’liler gerginliği TBMM’ye taşıdı. Yaşananlara Meclis kürsüsünden tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisini Meclis bahçesinde sözlü olarak taciz eden DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık’a “Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil” dedi. DEM Partili Sakık ise Aksakal’a “Sen dağların hizmetçisi bile olamazsın, buraları size mi bırakacağız.” ifadelerini kullandı. Peki, DEM Parti'li Sakık neden hakaret etti? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı.

Bunlar da Var
Kayseri’den İstanbul’a yürüyen adama kamyonet çarptı! ’Enerji İçeceği’ videolarıyla bilinen fenomen Neşet Turan canlı yayında vefat etti! Kaza anı videosu izle! 00:26
Fenomen Neşet Turan'ın öldüğü feci kaza kamerada!
29.04.2024Pazartesi
26’lık sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında pot kırınca buz kesti! Mehmet Ali Erbil “Cinsel anlamda sağlıklıyım” demişti 00:11
Genç sevgilisi canlı yayında pot kırınca buz kesti!
29.04.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi yarışmaya veda etti 05:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi...
29.04.2024Pazartesi
TikTok’ta rezalet! Cani anne ’Karagül’ çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti! Bakanlık harekete geçti 02:03
Bakanlık cani anne için harekete geçti
29.04.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA