Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'UN ilk 11'i açıklandığında orta saha kurgusuna baktım. Berat - Bardhi - Pepe üçlüsü...

Abdullah Hoca, önce Kayseri'de sonra kupada Karagümrük şimdi de Gaziantep maçına aynı kurguyu hazırladı. Bu üçlü Kayseri maçında iyi, Karagümrük ve dün akşamki maçın ilk yarısı ise çok kötü görüntü verdi. Kayseri deplasmanında zeminden dolayı top yapmakta ısrar etmemişti Trabzonspor. Ancak içerideki Karagümrük ve Gaziantep maçlarında topa sahip olarak oynadığında defolar çıktı.

Trabzonspor son zamanlarda takım halindeki sertliğini kaybetmiş durumda. Gaziantep'in attığı gollerde iki bek oyuncusunun arkasına sarkması tesadüf değil. İlk golde Menuier, geriye doğru pozisyon takibini yapamadı. Bu çok normal çünkü artık 32 yaşında. Menuier'in nimetlerinden yararlanırken kurgunun da onun zaaflarını kapatacak şekilde olması gerekiyor. Ezcümle, Gaziantep oyunu enine genişlettiği her an Trabzonspor'u çok kolay şekilde çözebildi.

Bir büyük takım, maç içinde kötü görüntü verebilir. Hatta çok kötü de oynayabilir, skor olarak farklı geriye de düşebilir. Ama Trabzonspor çok enteresan bir ilk yarı oynadı.

Bu 45 dakikayı yumuşak orta saha, presin tam çalışmaması gibi sebeplerle açıklamak yetersiz kalır.

Trabzonspor'da ilk yarı sanki sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlamış, Avrupa'ya gitmeyi garantilemiş ve formalite maçına çıkıyor görüntüsü vardı.

İkinci yarı yapılan iki değişiklikten ziyade takımın mental olarak değişmesi, maçın çevrilmesindeki en önemli etken oldu. İkinci yarının başlamasıyla oyuncuların sahaya bir reaksiyon vermek için çıktıkları belli oluyordu.

Umut'un oyuna getirdiği hareketlilik çok önemliydi. Özellikle sağ kanat harika işledi. Visca-Bardhi-Onuachu üçlüsü Gaziantep takımının sol tarafını abluka altına aldı.