Hülya Avşar ilk kez itiraf etti! 7 yıl Kaya Çilingiroğlu ile evli kalmıştı! “Anne hep yalnız mı kalacaksın?” Gözler Zehra Çilingiroğlu’nda...

Kaya Çilingiroğlu ile 7 yıl evli kalan Hülya Avşar'ın bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı oldu. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündem olan Avşar kızı şimdi ise açıklamasıyla dikkat çekti. Hülya Avşar son olarak katıldığı YouTube programında kızı ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Avşar'ın açıklamasının ardından gözler Zehra Çilingiroğlu'na çevrildi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Attığı her adımla adından söz ettiren Avşar kızı, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Hülya Avşar son olarak katıldığı YouTube programında kızı ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
Kaya Çilingiroğlu ile 7 yıl evli kalan Hülya Avşar, "Ben Zehra büyürken 14-15 yaşlarında karşısına birini çıkarmaktan ürküyordum" diyerek şu ifadeleri kullandı: