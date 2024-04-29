Hülya Avşar ilk kez itiraf etti! 7 yıl Kaya Çilingiroğlu ile evli kalmıştı! “Anne hep yalnız mı kalacaksın?” Gözler Zehra Çilingiroğlu’nda...

Kaya Çilingiroğlu ile 7 yıl evli kalan Hülya Avşar'ın bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı oldu. Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündem olan Avşar kızı şimdi ise açıklamasıyla dikkat çekti. Hülya Avşar son olarak katıldığı YouTube programında kızı ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Avşar'ın açıklamasının ardından gözler Zehra Çilingiroğlu'na çevrildi. İşte detaylar...