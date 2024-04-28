PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İYİ Parti'nin yeni yolu... Yarınlara açık kapı bırakan Akşener ve mıntıka temizliği: "Millet İttifakı dağılmadı, CHP'de birleşti"

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi bitti. Olağanüstü kurultay sonrası Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi. İYİ Parti'nin yeni yol haritasının nasıl şekilleneceği merak konusuyken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilerin ve muhafazakârların DEM Parti'yle açık ittifak yapan CHP'ye eklemlenmesi sürecinin önemli aktörleri olduğunu vurgulayan Övür, "Anlayacağınız, Millet İttifakı dağılmadı, CHP'de birleşti. Gidenler "mıntıka temizliği" yapıp gitti" dedi. Öte yandan Akşener'in yarınlara açık kapı bırakan açıklamaları dikkat çekerken parti içine "Bedeli ben ödedim, hesabı siz tutacaksınız" mesajı verdiği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 11:20 Güncelleme 28 Nisan 2024, 11:57
İYİ Parti’nin yeni yolu... Yarınlara açık kapı bırakan Akşener ve mıntıka temizliği: Millet İttifakı dağılmadı, CHP’de birleşti

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İYİ Parti 'olağanüstü' günlerden geçiyor.

Meral Akşener, "Ödediğim bedele razıyım" diyerek İYİ Parti'ye veda edip koltuğu bıraktı. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.



KURULTAY SALONUNDA "EBEDİ VE EZELİ GENEL BAŞKANIMIZ" ANONSLARI

Kurultay salonunun her yerinde Meral Akşener'in resmi olması ve yapılan anonslarda "ebedi ve ezeli genel başkanımız" sözlerine yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı.

PARTİ İÇİNE MESAJ: "BEDELİ BEN ÖDEDİM HESABI SİZ TUTUN..."

"Söylediklerinin ve yaptıklarının bir gün daha iyi anlaşılacağını" vurgusunu yapan Akşener'in parti içine "Bedeli ben ödedim, hesabı siz tutacaksınız" mesajı verdiği öne sürüldü.




AKŞENER VE MINTIKA TEMİZLİĞİ

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Akşener ve mıntıka temizliği" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İYİ Parti'nin bir 'proje' parti olduğunu ifade eden Övür, "Türkiye'nin en derin kırılma noktası, 15 Temmuz'a giden süreçte siyaset sahnesine bir "proje" olarak çıkan İyi Parti ve kurucu lideri Meral Akşener, nihayet misyonunu tamamlamanın verdiği gönül rahatlığıyla partisine veda etti. Rahattı, çünkü "mıntıka temizliği" yaptı ve üstlendiği muhafazakâr-milliyetçi bloku yardı, "seküler milliyetçileri" CHP'ye eklemlemeyi başardı" ifadelerini kullandı.

"ANLAYACAĞINIZ MİLLET İTTİFAKI DAĞILMADI"

Seküler milliyetçilerin ve endişeli muhafazakârların DEM Parti'yle açık ittifak yapan CHP'ye eklemlenmesi sürecinin iki önemli aktörü Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in misyonunun bittiğini söyleyen Mahmut Övür, "Anlayacağınız, Millet İttifakı dağılmadı, CHP'de birleşti. Gidenler "mıntıka temizliği" yapıp gitti, yeni gelenlerin ne yapacağı ise en azından beni şaşırtmayacak" dedi.



"MERAL AKŞENER, GELECEK YILLARDA, SİYASETTE YİNE YER ALACAKTIR"

"İYİ Parti tarih olacak mı?" başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ise Meral Akşener'in önümüzdeki yıllarda tkrar siyaset sahnesinde olacağını söyledi.

Erandaç, "Meral Akşener, kurucusu olduğu İyi Parti'nin Genel Başkanlığı'nı bıraktı. Ama SİYASETİ BIRAKTI MI? bunu önümüzdeki yıllarda anlayacağız. Sezgilerime güvenerek siyasetin sisli bulvarlarında dolaşmış bir gazeteci olarak şunu düşünüyorum: Meral Akşener, gelecek yıllarda, siyasette yine yer alacaktır" dedi.

DERVİŞOĞLU 'YENİ ANAYASA' ÇALIŞMALARINDA NASIL TAVIR ALACAK?

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yeni anayasa çalışmaları konusunda sergileyeceği tavrın önem arz ettiğini belirten Bülent Erandaç şu ifadeleri kullandı;

İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni anayasa konusunda bakalım nasıl bir tavır sergileyecek...

İYİ Parti kongresinde esen rüzgazlara bakınca, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti'deki gelişmeleri bazı adamları aracığıyla ÇOK YAKINDAN takip ediyorlardı. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmak istediklerini bildiğimiz ve şimdiden tahkimat yaptıklarını gözlediğimiz için, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için önemli bir zemin olarak görüldüğü ortaya çıkıyor.

Akşener'in gelecek yıllarda Cumhurbaşkanı Adayı olma düşüncesi tekrar öne çıkar mı? Evet. İYİ Parti'nin geleceği Yeni Anayasa, TBMM aritmatiği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yollarda, son derece kritik manevralara konu olacak.



AKŞENER YARINLARA AÇIK KAPI BIRAKTI

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ise Meral Akşener'in parti tabanında güçlü bir karşılığı olduğuna dikkat çekti.

"Söylediklerinin ve yaptıklarının bir gün daha iyi anlaşılacağını" vurgulayan Akşener'in yarınlara açık kapı bıraktığına dikkat çeken Müderrisoğlu, "İP için bundan sonrasını öngörmek ancak siyasal palyatif kliniğinden taburcu olup olmayacağına bağlı" ifadelerini kullandı.



YA YENİ İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRECEK YA DA SİYASETEN ERİYECEK

Müderrisoğlu, "Milliyetçi, laik, şehirli, Atatürkçü, kadın ve gençleri kuşatan parti iddiası belli ki geride kalmış. İP için, "önce mevcudu tutma, sonra toparlama ve nihayete büyüme planı" bakalım nasıl işleyecek? Ya yeni işbirlikleri geliştirilecek ya da siyaseten erime dönemi giderek hızlanacak!" dedi.

İyi Partide Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | GİK ve MDK üyeleri belirlendi | Başkan Erdoğandan tebrik telefonu
İYİ Partide olağanüstü kurultay! Meral Akşener son kez konuştu... 4 isim yarıştı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Columbia Üniversitesi’nden Filistin protestolarına katılanlara ’tehditli’ cadı avı: Öğrencilerden maskeli önlem
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Borsa İstanbul’dan 10 bin rekoru! BIST 100 endeksine yoğun ilgi: 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı!
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA