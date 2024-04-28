İYİ Parti'nin yeni yolu... Yarınlara açık kapı bırakan Akşener ve mıntıka temizliği: "Millet İttifakı dağılmadı, CHP'de birleşti"





"MERAL AKŞENER, GELECEK YILLARDA, SİYASETTE YİNE YER ALACAKTIR"



"İYİ Parti tarih olacak mı?" başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ise Meral Akşener'in önümüzdeki yıllarda tkrar siyaset sahnesinde olacağını söyledi.



Erandaç, "Meral Akşener, kurucusu olduğu İyi Parti'nin Genel Başkanlığı'nı bıraktı. Ama SİYASETİ BIRAKTI MI? bunu önümüzdeki yıllarda anlayacağız. Sezgilerime güvenerek siyasetin sisli bulvarlarında dolaşmış bir gazeteci olarak şunu düşünüyorum: Meral Akşener, gelecek yıllarda, siyasette yine yer alacaktır" dedi.



DERVİŞOĞLU 'YENİ ANAYASA' ÇALIŞMALARINDA NASIL TAVIR ALACAK?



İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yeni anayasa çalışmaları konusunda sergileyeceği tavrın önem arz ettiğini belirten Bülent Erandaç şu ifadeleri kullandı;



İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni anayasa konusunda bakalım nasıl bir tavır sergileyecek...



İYİ Parti kongresinde esen rüzgazlara bakınca, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti'deki gelişmeleri bazı adamları aracığıyla ÇOK YAKINDAN takip ediyorlardı. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmak istediklerini bildiğimiz ve şimdiden tahkimat yaptıklarını gözlediğimiz için, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için önemli bir zemin olarak görüldüğü ortaya çıkıyor.



Akşener'in gelecek yıllarda Cumhurbaşkanı Adayı olma düşüncesi tekrar öne çıkar mı? Evet. İYİ Parti'nin geleceği Yeni Anayasa, TBMM aritmatiği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yollarda, son derece kritik manevralara konu olacak.