Selda Uskan

SELDA abla dün kendinize '500 yaşındayım aşkı meşki unuttum' demişsiniz. Ne güzel.

Ben de yaşlanıp bu işleri hemen unutmak istiyorum. Hayatım boyunca ne kadar sakat beyinli adam varsa paratoner gibi üzerime çektim.

Ben yalnız yaşamayı beceremeyen biriyim. Her saniye yanımda bir erkek olsun istiyorum. Ev kadınıyım, çalışma hayatım olmadı. Bu yaştan sonra da nereye çalışacaksam...

El becerim yok, zaten hiperaktivim öyle uzun uzun yerimde oturamam. Yıllardır uyumuyorum.

Çoluk çocuk olmadığı için de vücut yorulmuyor haliyle. Rumuz; Akrep Burcu

ASLINDA ÖNEMLİ BİR SORUN

S.U. CEVAP; Eski köşe yazılarımda da en sık değindiğim konudur;

Yeteneği ve becerisi olmayan kadınların, sırf oyalanmak için erkek arayışları! Oysa kadın biriken enerjisini ille de adam eşliğinde harcar diye bir kural yok. Mesela sen, bol bol cam sil, ev işi yap. Seninki bitince komşu teyzenin evini temizle. Olmadı al bir kutu boya evin dışını da boya.

Bak o zaman gece yattığında nasıl kendinden memnun, huzur içinde uyuyacaksın.