Pendik'te miras katliamı! 4 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Pendik'te yaşandı. Özden, Özen ve Osman Özkul kardeşler, 25 yıl önce Kocaeli Gebze'de metal şirketi kurdu. 3 yıl önce şirketin yönetimi nedeniyle ayrılmalar başladı.

Özden ve Özen Özkul, başka bir fabrika kurdu. Osman Özkul ise eski şirkette iki oğluyla birlikte kaldı. 3 kardeş arasında alacak verecek meselesi hiç bitmedi. Pendik'te Osman Özkul ve misafirleri, önceki akşam aynı sitede oturan Özden ve Özen Özkul'la karşılaştı.