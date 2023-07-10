Pendik'te miras katliamı! 4 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Pendik'te yaşandı. Özden, Özen ve Osman Özkul kardeşler, 25 yıl önce Kocaeli Gebze'de metal şirketi kurdu. 3 yıl önce şirketin yönetimi nedeniyle ayrılmalar başladı.
Özden ve Özen Özkul, başka bir fabrika kurdu. Osman Özkul ise eski şirkette iki oğluyla birlikte kaldı. 3 kardeş arasında alacak verecek meselesi hiç bitmedi. Pendik'te Osman Özkul ve misafirleri, önceki akşam aynı sitede oturan Özden ve Özen Özkul'la karşılaştı.
Kavga çıktı. Özden Özkul, tabancayla kurşun yağdırdı. Osman Özkul (51), eşi Dilek Özkul (45), oğlu Efe Burak Özkul (25) ve misafiri Zafer Öztürk (48) hayatını kaybetti. Özen Özkul ve Meltem Müzdelife Öztürk (35) de ağır yaralandı. Özden Özkul, gözaltına alındı.
ZİYARETE GİTMİŞLER
Zafer Öztürk'ün, eşi Meryem Öztürk ile birlikte Ordu'dan İstanbul'a ziyaret için geldiği ve Ordu'da spor salonu işlettiği belirlendi.
MUSTAFA BAKIRHAN