ASLİ SORUMLU İBB MÜDÜRÜ ALİ SUKAS TESLİM OLDU Olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas 6 Mayıs'ta teslim oldu.

Ali Sukas adliyede

PİŞKİN SAVUNMA: HABERİM YOKTU

Sabah'taki habere göre Sukas'ın ifadesinde "Olaydan hiçbir bilgim yok, kazı çalışmasının olduğunu bilmiyorum. Olayın ardından kendi içimizde bir soruşturma başlattık" dediği öne sürüldü. Sukas çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda İBB çalışanı 5 kişi "kusurlu" olarak tespit edilirken, facianın göz göre göre yaşandığı bir kez daha görüldü.

EDANUR TEYZESİ: UYARI LEVHASI YOKTU

Bilirkişi raporunda ilk olarak olayın tüm taraflarının ifadelerine yer verildi. Buna göre; Edanur'u piknik alanına götüren teyzesi Sinem Y. ifadesinde; Yemek için sofradayken küçük kızın olmadığını fark edince aramaya başladığını, yaklaşık 15-20 dakika sonra güvenlik görevlisinin piknik yaptıkları yere yaklaşık 30-40 metrelik bir mesafedeki içi su dolu çukura düştüğünü ve etrafında herhangi bir uyarı levhası ve şeridin olmadığını beyan etti.