İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında İBB'nin ihmali sonrası oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer 26 Nisan'da hayatını kaybetti.
İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında İBB'nin ihmali sonrası oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer 26 Nisan'da hayatını kaybetti.
İBB ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden İBB çalışanları makine teknikeri Furkan K. tutuklanırken kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ASLİ SORUMLU İBB MÜDÜRÜ ALİ SUKAS TESLİM OLDU
Olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas 6 Mayıs'ta teslim oldu.
PİŞKİN SAVUNMA: HABERİM YOKTU
Sabah'taki habere göre Sukas'ın ifadesinde "Olaydan hiçbir bilgim yok, kazı çalışmasının olduğunu bilmiyorum. Olayın ardından kendi içimizde bir soruşturma başlattık" dediği öne sürüldü. Sukas çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda İBB çalışanı 5 kişi "kusurlu" olarak tespit edilirken, facianın göz göre göre yaşandığı bir kez daha görüldü.
EDANUR TEYZESİ: UYARI LEVHASI YOKTU
Bilirkişi raporunda ilk olarak olayın tüm taraflarının ifadelerine yer verildi. Buna göre; Edanur'u piknik alanına götüren teyzesi Sinem Y. ifadesinde; Yemek için sofradayken küçük kızın olmadığını fark edince aramaya başladığını, yaklaşık 15-20 dakika sonra güvenlik görevlisinin piknik yaptıkları yere yaklaşık 30-40 metrelik bir mesafedeki içi su dolu çukura düştüğünü ve etrafında herhangi bir uyarı levhası ve şeridin olmadığını beyan etti.
SIZINTI İÇİN GELMİŞLER, BU İŞ İSKİ'NİN DEYİP GİTMİŞLER
Sabah'ta yer alan habere göre Edanur'u suyun içinde bulan güvenlik görevlisi Arif S. İfadesinde, iş makinesinin olay günü çalışma yapmak için 11.29'da parka giriş yaptığını ve güvenlik görevlisi Turgut A'nın WhatsApp grubundan bilgilendirme yaptığını bildirdi.
Daha önce bilgilendirmesi yapılan yerde 04.04.2024 12:40 kazma kürekle çalışma yapılmak istendiğini fakat sızıntının derinde olduğunu fark ettiklerinde çalışmayı sonlandırarak gittiklerini, yaklaşık 1 aydır devam eden su sızıntısının olduğu yerde gelen iş makinasının çalışmaya başladıklarını, çalışma ortamında uyarı levhası vb. olmaksızın çalışmaya başladıkları, iş makinesinin 3-4 kepçe kadar toprak çıkarması ile kazı alanın su ile dolduğu, kazıyı yapan operatör ve tesisatçının bu işin İSKİ tarafından yapılması gerektiğini söylemesi sonrası operatör iş makinesi ile birlikte parkın girişindeki şantiyeye yemek yemeye gittiğini öne sürüldü.
İLGİNÇ SAVUNMA: DUBA YOKTU, ŞERİT ÇEKMEK İÇİN DE AĞAÇ YOKTU
Kepçeci yemeğe gittiğinde kazı alanında tesisatçının bulunduğunu aktaran Arif S. operatörün bu işin İSKİ'nin yapması gereken bir iş olduğunu, çalışma alanından ayrıldıkları esnada açılan çukurun kapatılıp kapatılmayacağını sorduğunu, kendisine 'Çalışma devam ediyor, yaklaşık 10 dakikaya kadar İSKİ görevlileri ve vidanjör gelecek, tamirat sonrası onlar kapatacak, kapatmaz ise yarın sabah ben gelir kapatırım, bana irtibatını ver, vidanjör gelince ben seni arar bilgi veririm sende yardımcı olur yönlendirirsin' dediğini söyledi.
Operatörün kendi irtibat numarasını verdiğini ve saat 14:10 civarında çukuru kapatmadan kazı alanından ayrıldıklarını söyleyen Arif S. güvenlik olarak herhangi bir bariyer ve dubaya sahip olmadıklarını, güvenlik şeridine sahip olduklarını fakat kazı alanının çevresinde bağlayacak ağaç veya herhangi bir şey olmadığı için kapatamadıklarını, vidanjörün yakında geleceği söylendiği için müdahale etmediklerini fakat yaya devriye atmaya devam ettiklerini, şarjının bitmek üzere olduğu için güvenlik merkezine gittiğini iddia etti.
"ÇUKURUN OLDUĞU YERE GİTTİM ÇOCUĞU GÖRDÜM"
Bu sırada bir başka güvenlik arkadaşının mangala yapanları görüp uyarmaya gittiğini söyleyen Arif S; "Ailenin mangalı söndürmek istememeleri nedeni ile WhatsApp grubundan zabıta talep ettiğini, sonra güvenlik merkezine geri döndüğünü, saat 16:00 civarı bir erkek şahsın yanlarına gelerek bir çocuğun kaybolduğunu söylediğini, resmini gördükten sonra 3 koldan bisiklet ve motosikletle çocuğu aramaya başladıklarını, kendisinin çukurun olduğu yere gittiğinde çukurda çocuğu gördüğünü, bağırmasıyla gelen erkek şahsın suyun içine atlayarak çocuğu çıkardığını, yoldan geçen başka bir erkek şahsında ilkyardım yapmaya çalıştığını, gelen ambulansla birlikte çocuğun hastaneye gönderildiğini" anlattı.
1 AYDA ARIZA TESPİTİ YAPILAMAMIŞ
Raporda Özel Güvenlik Sorumlusu Gökhan Ö.'nün ifadesine de yer verildi.
Gökhan Ö. ifadesinde, kendisinin takip amaçlı Arif S. ve Turgut A.'yı çalışma alanına yönlendirdiğini, gerekli resimleme ve kontrolü yaptıktan sonra iş makinesinin çalışma alanından ayrıldığını tesisatçının kazı alanında beklediğini, bir süre sonra kazının devam edeceği bilgisinin verildiğini, su sızıntısı ile ilgili yaklaşık bir aydır devam eden çalışmanın olduğunu, fakat arızayı tespit edemediklerini, yapılan iş ve işlemler ile ilgili kendilerine bilgi verilmediği, çalışma öncesinde yazılan bir iş emrinin olmadığını, olmadığını beyan etti.
KEPÇE OPERATÖRÜ: ÖNLEM ALMAK BENİM GÖREVİM DEĞİL
İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketinde iş makinesi operatörü olarak görevli Sezai A. ise ifadesinde; Kazıyı yaptığını, fakat alanın İSKİ'nin sorumluluk alanında olduğundan 185 arayarak gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, telefonla görüştüğü şahsın personellerin 10 dakika içinde geleceklerini belirtiklerini, kazı alanından ayrılırken de kendisinin güvenlik görevlilerine' İSKİ personeli olay yerine gelmezler ise bana bilgi verin ben tekrar buraya gelirim çukuru kapatırım' dediğini, telefon numarasını güvenlik görevlilerin verdiğini, daha sonra iş makinesi ile Bakırköy İlçesindeki çalışma alanında döndüğünü, iş makinesi ile açmış olduğu çukurun güvenliğini ve gerekli tedbirleri almanın kendisinin görevi olmadığından olay yerinden ayrıldığını, herhangi bir kusurunun olmadığını düşündüğünü, söyledi.
İBB MÜDÜRLERİ 1. DERECE SORUMLU
Hazırlanan bilirkişi raporunda elde edilen bilgiler ışığında olayda kusuru olan kişilerde tek tek tespit edildi.
Buna göre ilk olarak olayın geçtiği bölgenin, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olması nedeniyle sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim ve gözetim kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilmesi gereken talimatların yeterince verilmemesi nedeniyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya D.'nin 1. Dereceden Tali kusurlu olduğu kanaatine varıldı.
ALİ SUKAS ASLİ SORUMLU
Olayda kazı çalışmasını yapan ve yaptıran ekibin işvereni pozisyonunda olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.Genel Müdürü Ali Sukas'ın Asli Kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Kazı sonrası içi su dolu bir şekilde oluşan çukurun başından ayrılmasından dolayı kepçe operatörü Sezai A. 1.dereceden tali kusurlu kanaatine varıldı. Makine teknikeri Furkan K.'nin İse mevcut durumu tespit ederek gerekli iyileştirilmeleri yapmayarak sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeni ile Asli kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Tesisatçı Fayık C.'nin de çukur başından ayrıldığı için 1. dereceden tali kusurlu olduğu kanısına varıldı.
MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
5 yaşındaki minik Eda Nur'un hölümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan ve yakalama kararıyla aranan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek üzere avukatlarıyla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. İfadesi alınan Sukas, adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edildi.