ABD’nin paralı katil grubu Blackwater Gazze’de! İsrail gazetesinden flaş iddia: Irak ve Afganistan’ın ardından şimdi de Filistin

Terör devleti İsrail , ateşkes görüşmelerine rağmen Refah 'ta saldırıya devam ederken İsrail gazetesi Haaretz, soykırım ordusunun Refah saldırısını sınırlandırmayı ve Mısır ile sınır kapısı kontrolünü özel bir ABD firmasına vermeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Haaretz, İsrail 'in ABD ve Mısır'a pazartesi günü başlayan Refah saldırısını sınırlandırma taahhüdünde bulunarak Hamas'ın Gazze 'yi Mısır'a bağlayan sınır kapısı üzerindeki yetkisini reddetmeye çalıştığını iddia etti. İsrail gazetesinin iddiasına göre İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonunu tamamlamasının ardından geçişin yönetimini özel bir Amerikan güvenlik şirketinin üstlenmesi konusunda anlaştı.

İSRAİL GAZETESİNİN İDDİASINI ABD REDDETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, çarşamba günü yaptığı bir açıklamada İsrail'in geçişin kontrolünü devretmeyi kabul ettiğinden haberi olmadığını söyledi. Beyaz Saray ise böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını iddia etti.

FİLİSTİN'DEN SERT TEPKİ: BUNU İŞGAL OLARAK KABUL EDECEĞİZ

Öte yandan Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi ise "Refah Sınır Kapısı veya başka bir sınır kapısına yönelik herhangi bir vesayeti kabul etmeyeceğini" vurguladı ve "Bunu bir tür işgal olarak kabul edeceğiz. Bu yöndeki herhangi bir planı bertaraf etmek için işgale karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Irak'ta ABD için çalışan Blackwater askerleri...

TÜNELLERE SU BASMA FİKRİNİ ORTAYA ATMIŞTI! KİM BU ŞİRKET?

Peki, Haaretz'in haberinde öne sürülen bu şirket kim? Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan birkaç gün sonra özel askeri şirket Blackwater'ın kurucusu "tartışmalı ABD'li güvenlik yüklenicisi" Erik Prince, İsrail'i Hamas tünellerini sular altında bırakmak için "sofistike madencilik ekipmanları almaya ikna ettiğini" bildirmişti. Refah sınırı kontrolünün ABD'li bir şirkete teslim edileceğine yönelik iddialar da kötü şöhretli Blackwater'ı akıllara getirdi.

Blackwater kurucusu Erik Prince