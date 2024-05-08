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ABD’nin paralı katil grubu Blackwater Gazze’de! İsrail gazetesinden flaş iddia: Irak ve Afganistan’ın ardından şimdi de Filistin

Soykırımcı İsrail bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah’ta saldırıya devam ederken İsrail gazetesi Haaretz’den flaş bir iddia geldi. Haaretz, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze-Mısır sınır kapısının kontrolünü ABD’li özel bir şirkete vermeyi taahhüt ettiğini öne sürdü. Peki, kim bu şirket? Irak’tan Afganistan’a Orta Doğu’yu kana bulayan Blackwater bu kez de Gazze’de mi faaliyet gösterecek?

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 16:09 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 16:12
ABD’nin paralı katil grubu Blackwater Gazze’de! İsrail gazetesinden flaş iddia: Irak ve Afganistan’ın ardından şimdi de Filistin

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Terör devleti İsrail, ateşkes görüşmelerine rağmen Refah'ta saldırıya devam ederken İsrail gazetesi Haaretz, soykırım ordusunun Refah saldırısını sınırlandırmayı ve Mısır ile sınır kapısı kontrolünü özel bir ABD firmasına vermeyi taahhüt ettiğini belirtti.

REFAH SINIRINDA AMERİKAN ŞİRKETİ

Haaretz, İsrail'in ABD ve Mısır'a pazartesi günü başlayan Refah saldırısını sınırlandırma taahhüdünde bulunarak Hamas'ın Gazze'yi Mısır'a bağlayan sınır kapısı üzerindeki yetkisini reddetmeye çalıştığını iddia etti. İsrail gazetesinin iddiasına göre İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonunu tamamlamasının ardından geçişin yönetimini özel bir Amerikan güvenlik şirketinin üstlenmesi konusunda anlaştı.

İSRAİL GAZETESİNİN İDDİASINI ABD REDDETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, çarşamba günü yaptığı bir açıklamada İsrail'in geçişin kontrolünü devretmeyi kabul ettiğinden haberi olmadığını söyledi. Beyaz Saray ise böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını iddia etti.

FİLİSTİN'DEN SERT TEPKİ: BUNU İŞGAL OLARAK KABUL EDECEĞİZ

Öte yandan Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi ise "Refah Sınır Kapısı veya başka bir sınır kapısına yönelik herhangi bir vesayeti kabul etmeyeceğini" vurguladı ve "Bunu bir tür işgal olarak kabul edeceğiz. Bu yöndeki herhangi bir planı bertaraf etmek için işgale karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Irak'ta ABD için çalışan Blackwater askerleri...Irak'ta ABD için çalışan Blackwater askerleri...

TÜNELLERE SU BASMA FİKRİNİ ORTAYA ATMIŞTI! KİM BU ŞİRKET?

Peki, Haaretz'in haberinde öne sürülen bu şirket kim? Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'ndan birkaç gün sonra özel askeri şirket Blackwater'ın kurucusu "tartışmalı ABD'li güvenlik yüklenicisi" Erik Prince, İsrail'i Hamas tünellerini sular altında bırakmak için "sofistike madencilik ekipmanları almaya ikna ettiğini" bildirmişti. Refah sınırı kontrolünün ABD'li bir şirkete teslim edileceğine yönelik iddialar da kötü şöhretli Blackwater'ı akıllara getirdi.

Blackwater kurucusu Erik PrinceBlackwater kurucusu Erik Prince

AFGANİSTAN VE IRAK'IN İŞGALİNDE KİLİT İSİM

On yıldan fazla bir süre boyunca ABD'nin gündeminde olan Blackwater, Afganistan ve Irak'ın işgalinde kilit rol oynadı. Özellikle 11 Eylül ve ardından ABD ile Afganistan'ın işgalinde ön plana çıkan şirket, ABD hükümetinden savaşlarda yüz milyonlarca dolarlık ihaleler kazandı.

İSMİ KATLİAMLARLA ANILIYOR

ABD'nin işgal ettiği ülkelerde ismi katliamlarla anılan şirket, Irak'ta 17 sivilin kasten öldürülmesi ile suçlanmış ve 4 eski paralı asker, kasten adam öldürme suçu ile hakim karşısına çıkmıştı.

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ: IRAK'TA GİZLİCE FAALİYETE BAŞLADI

2009'dan önce ismini "Xe Service" ve ardından 2010'da ise "Academi" olarak değiştiren şirket, kirli faaliyetlerine devam etti. Öyle ki 2019 yılında, Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in yeni şirketinin sivilleri ördürdükleri için yasaklandığı Irak'ta faaliyet gösterdiği bildirildi.

BuzzFeed News, resmi belgelere dayandırdığı haberine göre Blackwater'ın yeni şirketi, Irak Ticaret Bakanlığı'na resmi olarak yabancı bir şirket olarak kaydoldu.

TEK VUKUAT IRAK VE AFGANİSTAN DEĞİL

Blackwater'ın ve kurucusu Erik Prince'in vukuatları Irak ve Afganistan ile de sınırlı değil. Prince'in dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için özel bir ordu kurmayı teklif etmişti.

Blackwater'ın Libya'da ise darbeci lider Hafter'e istihbarat ve askeri destek sağladığı, meşru hükümeti iki kez devirme planı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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