ABD’nin paralı katil grubu Blackwater Gazze’de! İsrail gazetesinden flaş iddia: Irak ve Afganistan’ın ardından şimdi de Filistin

AFGANİSTAN VE IRAK'IN İŞGALİNDE KİLİT İSİM
On yıldan fazla bir süre boyunca ABD'nin gündeminde olan Blackwater, Afganistan ve Irak'ın işgalinde kilit rol oynadı. Özellikle 11 Eylül ve ardından ABD ile Afganistan'ın işgalinde ön plana çıkan şirket, ABD hükümetinden savaşlarda yüz milyonlarca dolarlık ihaleler kazandı.
İSMİ KATLİAMLARLA ANILIYOR
ABD'nin işgal ettiği ülkelerde ismi katliamlarla anılan şirket, Irak'ta 17 sivilin kasten öldürülmesi ile suçlanmış ve 4 eski paralı asker, kasten adam öldürme suçu ile hakim karşısına çıkmıştı.
İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ: IRAK'TA GİZLİCE FAALİYETE BAŞLADI
2009'dan önce ismini "Xe Service" ve ardından 2010'da ise "Academi" olarak değiştiren şirket, kirli faaliyetlerine devam etti. Öyle ki 2019 yılında, Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in yeni şirketinin sivilleri ördürdükleri için yasaklandığı Irak'ta faaliyet gösterdiği bildirildi.
BuzzFeed News, resmi belgelere dayandırdığı haberine göre Blackwater'ın yeni şirketi, Irak Ticaret Bakanlığı'na resmi olarak yabancı bir şirket olarak kaydoldu.
TEK VUKUAT IRAK VE AFGANİSTAN DEĞİL
Blackwater'ın ve kurucusu Erik Prince'in vukuatları Irak ve Afganistan ile de sınırlı değil. Prince'in dönemin ABD Başkanı Donald Trump'a Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için özel bir ordu kurmayı teklif etmişti.
Blackwater'ın Libya'da ise darbeci lider Hafter'e istihbarat ve askeri destek sağladığı, meşru hükümeti iki kez devirme planı yaptığı ortaya çıkmıştı.