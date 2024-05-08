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Faciaya beş kala! Ankara-Adana yolunda işçi taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var | Ambulans helikopter devrede

Ankara - Adana yolunda adeta facianın eşiğinden dönüldü. Plakası öğrenilemeyen ve mevsimlik işçileri taşıyan minibüs takla attı, çok sayıda yaralı var.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 19:15 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 19:18
Faciaya beş kala! Ankara-Adana yolunda işçi taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var | Ambulans helikopter devrede

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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 14 mevsimlik işçi yaralandı.

ARKA LASTİK PATLADI TAKLA ATTI

Kaza, Adana- Ankara E-90 karayolu üzerinde Şereflikoçhisar'da meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüsün, Karandere Mahallesi yakınlarında sağ arka lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yolun sağ tarafında bulunan bariyere çarparak takla attı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada; sürücü M.Ç ile birlikte araçta bulunan mevsimlik işçiler Z.Ç., Z.G.Ç., M.Ç., B.Ç., İ.Ç., E.Ç., M.Ç., İ.Ç., E.Ç., Ş.Ç., M.Ç., A.Ç., H.Ç. ve F.Ç. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Z.Ç., olay yerine gelen ambulans helikopter ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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