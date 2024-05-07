Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerliği şoke etti! Resmen babaannesinin kopyası! İşte Acun Ilıcalı’nın annesi...

Survivor All Star 2024 programı ile adından söz ettiren 4 çocuk babası Acun Ilıcalı, hem özel hayatı hem de başarılı kariyeri ile konuşulmaya devam ediyor. 3 kere nikah masasına oturan Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden 2013 yılında Melisa Ilıcalı dünyaya gelmişti. Annesi Şeyma Subaşı'na çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış... Anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa ile annesinin benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...