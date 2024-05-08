Kocaeli’de facia! Kazanın görüntüleri korkunç: Otomobil elektrik direğine çarpıp ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada yaya hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YAYAYA ÇARPIP DİREĞE GİRDİ: İKİYE BÖLÜNDÜ
Kaza, saat 20.00 sıralarında Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Sefa T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yol kenarındaki yayaya çarptı ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin arka kısmı iş yerine çarparken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.