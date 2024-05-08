Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye'nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası işbirlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkati çektiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir."



