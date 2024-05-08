Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 8, 2024
ABD, halihazırda LNG tedariki sağladığımız önemli ülkelerden bir tanesi. Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı… pic.twitter.com/360iK6Qucr
LNG TİCARETİNE İLİŞKİN BİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADIK
ABD'nin halihazırda Türkiye'nin LNG tedariki sağladığı önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Washington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.