İnci Taneleri Dilber’in pavyon sahibi meğer o oyuncunun... Benzerliğiyle dikkat çeken 2 kardeş aynı dizide!

İnci Taneleri, ilk bölümleriyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Dizinin başrollerinde usta isimler Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü yer alırken, oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim de bulunuyor.
İnci Taneleri, ilk bölümleriyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Dizinin başrollerinde usta isimler Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü yer alırken, oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim de bulunuyor.
Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kamuran'ı canlandıran Deniz Erdoğan hakkındaki gerçekler izleyicileri şaşırttı. Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan'ın, Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olduğunu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadılar.
Deniz Erdoğan, 2 Kasım 1972 tarihinde Hakkari'de doğmuş ve sinema dünyasında önemli projelerde yer almış bir isim olarak biliniyor. Vizontele, Organize İşler ve Çok Filim Hareketler Bunlar gibi filmlerde rol almasıyla tanınan Deniz Erdoğan, İnci Taneleri'nde de dikkat çeken performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.
Sosyal medyada Deniz Erdoğan'ın Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olduğu gerçeğiyle ilgili yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü.