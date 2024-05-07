İnci Taneleri Dilber’in pavyon sahibi meğer o oyuncunun... Benzerliğiyle dikkat çeken 2 kardeş aynı dizide!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İnci Taneleri, ilk bölümleriyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Dizinin başrollerinde usta isimler Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü yer alırken, oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim de bulunuyor.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Kamuran'ı canlandıran Deniz Erdoğan hakkındaki gerçekler izleyicileri şaşırttı. Kamuran karakterini canlandıran Deniz Erdoğan'ın, Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olduğunu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadılar.