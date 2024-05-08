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Gazze'de siyonist soykırım: Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

Son dakika haber! Katil İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu. Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde toplu mezarların ortaya çıkarılmasının Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun, Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulması için önlemler almasını gerekli kıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 15:28 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 21:13
Gazze’de siyonist soykırım: Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 ceset çıkarıldı

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İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı duyuruldu.

Şifa Hastanesi'nde üçüncü toplu mezar bulundu!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

49 FİLİSTİNLİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI
Açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı. İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde toplu mezarların ortaya çıkarılmasının Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun, Gazze'ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulması için önlemler almasını gerekli kıldığını açıkladı.

Hamas, Gazze'deki Şifa Hastanesinde tespit edilen üçüncü toplu mezardan bugün 49 cesedin çıkarılmasıyla ilgili Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aynı hastanede yeni üçüncü toplu mezarın tespit edilmesi, işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne ve halkımıza yönelik vahşi ve sistematik saldırılarının yeni bir delilidir." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarının insani tasavvur sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali, katliam ve tehcir planlarını gerçekleştirmek için tüm yaşam dayanaklarını yok etmeyi amaçlıyor. Şu ana dek 520 kişiye ait cesedin çıkarıldığı ve çalışmaların sürdüğü durum, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun halkımıza karşı bu vahşi saldırının durması için tüm önlemleri almasını gerekli kılmaktadır." denildi.

SUÇLU VE AZGIN OLUŞUM
Açıklamada, bu suçları belgelemeleri için tüm uluslararası insan hakları kurum ve kuruluşlarına çağrı yapılarak, "bu yöneticileri suçlu ve azgın oluşumun" hesap vermesi için belgelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer ilgili mahkemelere sunulması istendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun baskın yaptığı hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye çıktığını ve bu toplu mezarlardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını duyurdu.

Refah kentine düzenlenen saldırıda Kışta ailesinden 4 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bebeğin yakınları üzüntü yaşadı. (7 Mayıs 2024)



KATİLLER REFAH'IN ORTA KESİMİNDEKİ BİNALARI HEDEF ALDI
Öte yandan İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin orta kesimindeki binaları topçu atışıyla hedef aldığı, saldırı sonucu bazı binalarda yangın çıktığı belirtildi.

Refah'ın orta kesiminde yer alan Zarun, Kışta ve Mısri binaları, İsrail ordusunun saldırılarına hedef oldu. Saldırı sonucu bazı binalarda yangın çıktı.

İsrail güçlerinin bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle sivil savunma ekiplerinin olay mahaline ulaşmakta zorlandığı ve yangına müdahale edemediği bildirildi.

Saldırılar sonucunda meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Refah kentinin doğusuna çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu Refah sınır kapısı çevresi ve Al Salam bölgelerinden dumanlar yükseldi. (7 Mayıs 2024)

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

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