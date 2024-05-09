Türkiye'nin en büyük köyleri belli oldu! 6776 nüfusu ile listede altın gibi parladı!

Türkiye'nin köyleri, coğrafi konumlarından ötürü benzersiz bir çeşitlilik ve zenginlik sunuyor. Bu köyler, hem doğal güzellikleri hem de tarımsal faaliyetleriyle biliniyor ve Türkiye'nin kültürel mozağini zenginleştiriyor. Kırsal yaşamın sıcaklığını ve samimiyetini barındıran bu yerler, ülkenin hem tarihini hem de modern yaşamını yansıtan önemli noktalar olarak öne çıkıyor. Yeni yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin en büyük köyleri sıralaması, bu köylerin nüfus ve genişliklerine göre yapılmış olup, bu köylerin her biri kendine has özellikleri ile dikkat çekiyor.
Türkiye'nin köylerinin nüfusu da çeşitlilik gösteriyor. Son verilere göre Türkiye'nin en büyük köyleri belli oldu. İşte, nüfusa göre Türkiye'nin en büyük köyleri listesi ve köylerin nüfus bilgileri...
Bostanbükü Köyü (Karabük): Karabük ilinde bulunan Bostanbükü Köyü, Türkiye'nin en büyük köylerinden biri. Nüfusu 6.776 kişi.
Dirsekli Köyü (Şırnak): Şırnak'ın Dirsekli Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri arasında yer alıyor. Nüfusu 6.656 kişi.
Güneyçayırı Köyü (Elazığ): Elazığ iline bağlı Güneyçayırı Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri listesinde üst sıralarda. Nüfusu 6.611 kişi.
Mende Köyü (Uşak): Uşak'ın Mende Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri arasında yer alıyor. Nüfusu 5.150 kişi.
Altınsu Köyü (Hakkari): Hakkari'nin Altınsu Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri arasında. Nüfusu 4.890 kişi.
Doğansu Köyü (Ağrı): Ağrı'nın Doğansu Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri listesinde önemli bir yere sahip. Nüfusu 4.770 kişi.
Samanlı Köyü (Yalova): Yalova'nın Samanlı Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri arasında bulunuyor. Nüfusu 4.688 kişi.
Karakoç Köyü (Kırklareli): Kırklareli'nin Karakoç Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri listesinde yer alıyor. Nüfusu 4.586 kişi.
Anadağ Köyü (Hakkari): Hakkari'nin Anadağ Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri arasında önemli bir yere sahip. Nüfusu 4.259 kişi.
Aşağıerhacı Köyü (Iğdır): Iğdır'ın Aşağıerhacı Köyü, Türkiye'nin en büyük köyleri listesinde yer alıyor. Nüfusu 4.226 kişi.