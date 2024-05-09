Türkiye'nin en büyük köyleri belli oldu! 6776 nüfusu ile listede altın gibi parladı!

Türkiye'nin köyleri, coğrafi konumlarından ötürü benzersiz bir çeşitlilik ve zenginlik sunuyor. Bu köyler, hem doğal güzellikleri hem de tarımsal faaliyetleriyle biliniyor ve Türkiye'nin kültürel mozağini zenginleştiriyor. Kırsal yaşamın sıcaklığını ve samimiyetini barındıran bu yerler, ülkenin hem tarihini hem de modern yaşamını yansıtan önemli noktalar olarak öne çıkıyor. Yeni yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin en büyük köyleri sıralaması, bu köylerin nüfus ve genişliklerine göre yapılmış olup, bu köylerin her biri kendine has özellikleri ile dikkat çekiyor.