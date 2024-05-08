PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Varan 1: Galatasaray'ın ilk transferi resmileşti! Maaşı da belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste ikinci sezonda da şampiyon olmak için gün sayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da başladı. Sarı kırmızılılar Okan Buruk'un listesine göre çalışmalarına devam ederken, dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano Aslan'ın ilk transferini duyurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 13:23 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 13:30
Varan 1: Galatasaray’ın ilk transferi resmileşti! Maaşı da belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon şampiyonluğa ulaşmasına çok az bir süre kalan Galatasaray için süreç Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle daha da kısalabilir. Dün akşam ağırladığı Sivasspor karşısında Ziyech, Mertens ve Icardi ile coşan Cimbom, 100 puan barajına da çok yaklaştı. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk bir de transfer müjdesi vererek camiadaki coşkuyu daha da artırdı.


DÖRT KOLDAN TRANSFER

Lig bitiminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray, TFF'nin uygulayacağı 12 yabancı kuralı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede verimi düşük, kiralık ve sözleşmesi bitecek isimlerle devam edilmeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk da raporunu hazırladı. Sezon boyunca sıkça tartışılan bir isim imzayı atacak.


HAKİM ZİYECH MÜJDESİ

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech, performansıyla ilk etapta yüksek katkı sağlayamamıştı. Akıllarda kalan sadece Manchester United maçıydı. Ancak şampiyonluk mücadelesinde kritik haftalar ilerledikçe Faslı futbolcu klasını konuşturup goller attı ve asitler yaptı. Takımdan gönderilmesi beklenirken bir anda işler değişti.


BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan son dakika transfer açıklaması geldi. Sivasspor maçı sonrasında konuşan Buruk; "Hem sarı kart sınırında, hem de sakatlık riskinden korktuğumuz için bazen erken çıkarıyoruz. Hakim bizim oyuncumuz. Gelecek sene bizle olacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu" dedi.


CHELSEA'DEN ONAY GELDİ!

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Ziyech için Chelsea'ye opsiyonun kullanıldığına dair yazı gönderdi. İngiliz devinden de bu yazıya onay yanıtı geldi.


MAAŞI DA BELLİ OLDU

Son etapta gaza basan ve adeta uçuşa geçen Hakim Ziyech'in Galatasaray'da kazanacağı ücret de belli oldu. Yıldız futbolcu için sezon başında yapılan KAP açıklamasında şarta bağlı opsiyonu devreye girmesi halinde 2 milyon 850 bin euro kazanacağı ifadelerine yer verilmişti.


31 yaşındaki 10 numara, Galatasaray ile çıktığı 21 maçta 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 1164 dakika sahada kaldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA