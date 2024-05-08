Bu sezon şampiyonluğa ulaşmasına çok az bir süre kalan Galatasaray için süreç Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle daha da kısalabilir. Dün akşam ağırladığı Sivasspor karşısında Ziyech, Mertens ve Icardi ile coşan Cimbom, 100 puan barajına da çok yaklaştı. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk bir de transfer müjdesi vererek camiadaki coşkuyu daha da artırdı.
DÖRT KOLDAN TRANSFER
Lig bitiminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray, TFF'nin uygulayacağı 12 yabancı kuralı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede verimi düşük, kiralık ve sözleşmesi bitecek isimlerle devam edilmeyecek. Teknik Direktör Okan Buruk da raporunu hazırladı. Sezon boyunca sıkça tartışılan bir isim imzayı atacak.
HAKİM ZİYECH MÜJDESİ
Sezon başında Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech, performansıyla ilk etapta yüksek katkı sağlayamamıştı. Akıllarda kalan sadece Manchester United maçıydı. Ancak şampiyonluk mücadelesinde kritik haftalar ilerledikçe Faslı futbolcu klasını konuşturup goller attı ve asitler yaptı. Takımdan gönderilmesi beklenirken bir anda işler değişti.