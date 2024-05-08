Bu sezon şampiyonluğa ulaşmasına çok az bir süre kalan Galatasaray için süreç Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesiyle daha da kısalabilir. Dün akşam ağırladığı Sivasspor karşısında Ziyech, Mertens ve Icardi ile coşan Cimbom, 100 puan barajına da çok yaklaştı. Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk bir de transfer müjdesi vererek camiadaki coşkuyu daha da artırdı.