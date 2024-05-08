Kocaeli'de feci kaza! Direğe çarpan otomobilin ikiye bölündüğü | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Sefa T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce yol kenarındaki yayaya çarptı ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin arka kısmı iş yerine çarparken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Sefa T. ise ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise araçta meydana gelecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çalışma yaptı. Hayatını kaybeden yayanın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde yayanın yürüdüğü esnada otomobilin kayarak yayaya vurduğu, yaya savrulurken otomobilin ise beton elektrik direğine çarptığı anlar yer aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.