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Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Konyaspor beraberliği ile sarsıldı. Sarı lacivertliler şampiyonluk şansını mucizelere bırakırken, sezon sonunda büyük bir değişimin daha yaşanacağı öğrenildi. Kanarya tam 13 futbolcusuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte A Spor'un duyurduğu o isimler...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 13:31 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 10:25
Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Birçok pozisyona giren sarı-lacivertliler, bunları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Bunun için buradaki sorumluluk bütün bana aittir. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan F.Bahçe'ye, kalan maçların hepsini kazanması yetmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Puan farkı 6'ya çıkarken kalan maçlarda ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puandan fazla almaması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe'de, bu puan kaybı sonrası radikal kararlar alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

F.Bahçe'de ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Bu doğrultuda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

İşte sezon sonunda baştan aşağı yenilenecek F.Bahçe'de, gelecek planlarında yer almayan o isimler...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

LUAN PERES

Uzun süreli sakatlık yaşadı, nasıl döneceği bilinmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

LEONARDO BONUCCI

Sözleşmesi bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

RYAN KENT

Bonservissiz bir şekilde gelen Ryan Kent, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

JOSHUA KING

Sözleşmesi bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

JOAO PEDRO

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

MIHA ZAJC

Geçen yaz sözleşmesi yenilenen Zajc, buna karşın beklentileri karşılayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

SERDAR DURSUN

Sözleşmesi bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

SAMET AKAYDIN

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

MICHY BATSHUAYI

Sözleşmesi bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

EMRE MOR

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Sözleşmesi bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

LINCOLN

Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

MERT HAKAN YANDAŞ

Sözleşmesi bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

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