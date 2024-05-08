Fenerbahçe sil baştan! 13 isme veda

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Birçok pozisyona giren sarı-lacivertliler, bunları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Mücadele sonrası teknik direktör İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar.
Bunun için buradaki sorumluluk bütün bana aittir. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan F.Bahçe'ye, kalan maçların hepsini kazanması yetmiyor.
Puan farkı 6'ya çıkarken kalan maçlarda ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puandan fazla almaması gerekiyor.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe'de, bu puan kaybı sonrası radikal kararlar alındı.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçti.
Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
F.Bahçe'de ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.
Bu doğrultuda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 62 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.
İşte sezon sonunda baştan aşağı yenilenecek F.Bahçe'de, gelecek planlarında yer almayan o isimler...
LUAN PERES
Uzun süreli sakatlık yaşadı, nasıl döneceği bilinmiyor.
LEONARDO BONUCCI
Sözleşmesi bitiyor.
RYAN KENT
Bonservissiz bir şekilde gelen Ryan Kent, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
JOSHUA KING
Sözleşmesi bitiyor.
JOAO PEDRO
Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.
MIHA ZAJC
Geçen yaz sözleşmesi yenilenen Zajc, buna karşın beklentileri karşılayamadı.
SERDAR DURSUN
Sözleşmesi bitiyor.
SAMET AKAYDIN
Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.
MICHY BATSHUAYI
Sözleşmesi bitiyor.
EMRE MOR
Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Sözleşmesi bitiyor.
LINCOLN
Kiralıktan dönecek, gelecek planlarında yer almıyor.
MERT HAKAN YANDAŞ
Sözleşmesi bitiyor.