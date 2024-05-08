Çankırı’da köy evi cayır cayır yandı! Evden geriye eser kalmadı!

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi adeta küle döndü. Yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı ancak yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi adeta küle döndü. Yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı ancak yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğlen saatlerinde Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde, Hatice K.'ye ait müstakil evde çıktı.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı