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Çankırı'da köy evi cayır cayır yandı! Evden geriye eser kalmadı!

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir köyde öğle saatlerinde Hatice K.'ye ait bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında kimse zarar görmezken yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 22:12 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 22:12
Çankırı’da köy evi cayır cayır yandı! Evden geriye eser kalmadı!

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi adeta küle döndü. Yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı ancak yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğlen saatlerinde Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde, Hatice K.'ye ait müstakil evde çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese Ilgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

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