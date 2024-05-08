Başkan Erdoğan Külliye’de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti | 4 alanda imzalar atıldı

Dışarıdan tek taraflı ve ön yargılı müdahalelerin bölgeyi jeopolitik çekişme alanına çevirmemesi için Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın işbirliğine devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin can Azerbaycan'a desteğinin her alanda süreceğini ifade etti.

KRİTİK TARİH Başkan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinde katedilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, 10 Mayıs'ta Almatı'da yapılacak görüşmeden de olumlu sonuç beklediğini belirterek, barış anlaşmasının bir an önce imzalanıp bölgenin özlediği istikrara kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan'ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle tebrik eden Erdoğan, hazırlıklar konusunda Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, İsrail'in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğuna, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılara devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatının daha kapsamlı işbirliği yapabileceğini kaydetti.

- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı Arasında Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı."

120 maddelik KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Asadov'un huzurunda, komisyon kapsamında ayrıca şu anlaşmalar imza altına alındı:

4 ANLAŞMA İMZALANDI Türkiye ve Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.





"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE PEK ÇOK BAŞLIKTA İVME KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İmza töreninin ardından Asadov ile birlikte basın açıklaması yapan Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğinin bu seviyelere gelmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dirayetli liderliği, dostluğu ve kararlılığının büyük rolü olduğunu söyledi.

İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde KEK mekanizmasına önem verdiklerini dile getiren Yılmaz, 10. dönemde imzalanan 86 maddelik eylem planındaki eylemlerden yüzde 74'ünü, 64 adedini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni eylem planımızda ise ticaret, yatırım, sanayi, teknoloji, dijital dönüşüm, tarım, orman, su, gıda güvenliği, enerji, madencilik, çevre, şehircilik, eğitim, bilim, kültür, turizm, gençlik ve spor, sağlık, afet-acil durum, finans, göç ve diaspora gibi başlıklarda 120 adet eylem maddemiz bulunuyor. 11. Dönem Eylem Planımızda, KOBİ'ler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, kamu-özel sektör işbirliği alanında tecrübe paylaşımı yapılması, yeni kara yolu anlaşmasının imzalanması, Orta Koridor'da işbirliğinin güçlendirilmesi, Enerji Forumu'nun 4. toplantısının düzenlenmesi, üniversiteler arası işbirliğinin geliştirilmesi, gençlik forumu düzenlenmesi, işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönünde çalışmaların yapılması gibi eylemler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, bu eylem maddelerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek, ikili ilişkilerimize pek çok başlıkta ivme kazandırmayı hedefliyoruz."