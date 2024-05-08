Müge Anlı'da 52 yaşındaki Şaban Ataş aranıyor! Eski eşi hakkındaki iddialar şaşkınlık yarattı: Çocuğu başkasından

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Olay, tanıkların ortaya attığı şoke edici iddialarıyla daha da karmaşık bir hale geldi. İşte detaylar...