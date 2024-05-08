Müge Anlı'da 52 yaşındaki Şaban Ataş aranıyor! Eski eşi hakkındaki iddialar şaşkınlık yarattı: Çocuğu başkasından

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Olay, tanıkların ortaya attığı şoke edici iddialarıyla daha da karmaşık bir hale geldi. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. 52 yaşındaki Şaban Ataş, Muğla'nın Fethiye ilçesi Seydikemer beldesinden ortadan kayboldu.
Kayıp Şaban Ataş'ın amcaoğlu Bahri Ataş, soluğu Müge Anlı'da aldı.
Bahri Ataş, Emine Hanım'ın 25 Mart'ta kendisini arayarak, Şaban'ın 22 Mart'ta işe gittiğini ve bir daha dönmediğini söylediğini aktardı. Ataş, " Emine Hanım bana Şaban'ın üzerinde 25-30 bin lira para olduğunu söyledi. Kuzenimin yakın arkadaşı Burhanettin ile Emine arasında çıkan dedikodular vardı."dedi.
Bahri Ataş, Şaban'ın kaybolmasında Burhanettin ve Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Şaban Bey'in eski eşi Emine ve oğlu Mert haklarında çıkan iddialara yanıt vermek üzere yayına katıldı.