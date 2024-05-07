Bu formülle 7 saatte bile zıpkın gibi kalkacaksınız! 10-12 saat uyuyup yorgun hissedenler dikkat!

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Yorgunluğun altında yatan pek çok sebep olabilir. Uyku bozuklukları, stres, düzensiz beslenme, fiziksel aktivite eksikliği gibi faktörler yorgunluğa yol açabilir. Ayrıca, tıbbi sorunlar da yorgunluğa neden olabilir. Örneğin, anemi, tiroid problemleri, diyabet, kalp hastalıkları, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar ve kanser gibi durumlar yorgunluğa sebep olabilir.

7-8 SAATTE KALİTELİ UYKUNUN FORMÜLÜ UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN: Her gece aynı saatte uyumaya ve aynı saatte uyanmaya özen gösterin. Bu uyku düzeni, vücudunuzun biyolojik saatini ayarlamaya yardımcı olur. RAHATLATICI BİR ORTAM YARATIN: Yatak odanızı uyumaya elverişli bir ortam haline getirin. Loş ışık, sessizlik ve uygun sıcaklık uyumanızı kolaylaştırabilir.