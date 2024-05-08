Fenerbahçe Final Four’da: Play-off sisteminde beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da da adını zirveye yazdırmaya çok yaklaştı. Kanarya Monaco ile Fransa'da kozlarını paylaştığı müsabakadan zaferle ayrılarak adını Final Four'a yazdırdı ve Almanya biletini kaptı.
Fenerbahçe'nin Monaco ile deplasmanda karşılaştığı serinin 5'inci maçında ilk çeyrek 15-15 sona erdi. Sarı lacivertliler ilk yarıyı ise 40-35 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte vites artıran Kanarya 21 sayı buldu ve rakibine sadece 15 sayı izni verdi. Karşılaşma ekibimizin 80-79 galibiyetiyle sona erdi.
Temsilcimiz 24-26 Mayıs'ta Alba Arena'da düzenlenecek Final Four'un yarı finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.
5. MAÇI DEPLASMANDA KAZANAN FENERBAHÇE BEKO, TARİHE GEÇTİ
Play-off sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımların kazandığı THY Avrupa Ligi'nde, Monaco'yu 80-79 yenen Fenerbahçe Beko tarihe geçti.
Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu.
Bugüne kadar 5. maça kalan 19 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini elemişti.