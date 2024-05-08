Fenerbahçe Final Four’da: Play-off sisteminde beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da da adını zirveye yazdırmaya çok yaklaştı. Kanarya Monaco ile Fransa'da kozlarını paylaştığı müsabakadan zaferle ayrılarak adını Final Four'a yazdırdı ve Almanya biletini kaptı.

Fenerbahçe'nin Monaco ile deplasmanda karşılaştığı serinin 5'inci maçında ilk çeyrek 15-15 sona erdi. Sarı lacivertliler ilk yarıyı ise 40-35 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte vites artıran Kanarya 21 sayı buldu ve rakibine sadece 15 sayı izni verdi. Karşılaşma ekibimizin 80-79 galibiyetiyle sona erdi. Temsilcimiz 24-26 Mayıs'ta Alba Arena'da düzenlenecek Final Four'un yarı finalinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.