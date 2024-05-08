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Cengiz Ünder'in yeni takımı şoke etti! İşte ödenecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilere sezon başında 15 milyon euro bedelle gelen Cengiz Ünder, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sezon sonuna ayrılması gündeme gelen milli yıldızın yeni takımı ise şoke etti. Gelen haberlere göre Cengiz, eski takımına geri dönecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 12:16 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 12:16
Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti! İşte ödenecek rakam

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Kanarya'da işler istediği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekibin büyük bir yatırım yaptığı ancak bir türlü istenen seviyeye çıkamayan yıldız orta saha oyuncusunun burada kariyeri kısa sürecek gibi görünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 15 milyon euroya gelmişti: Hikayesi kısa sürüyor! Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta toplam 1275 dakika süre bulabildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 15 milyon euroya gelmişti: Hikayesi kısa sürüyor! Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti

27 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 15 milyon euroya gelmişti: Hikayesi kısa sürüyor! Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti

ROMA DEVREDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 15 milyon euroya gelmişti: Hikayesi kısa sürüyor! Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

İtalyan devinin Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları da haberde yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 15 milyon euroya gelmişti: Hikayesi kısa sürüyor! Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti

Başkent ekibinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 15 milyon euroya gelmişti: Hikayesi kısa sürüyor! Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti

Akşam'da yer alan haberde, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | 15 milyon euroya gelmişti: Hikayesi kısa sürüyor! Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti

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