Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Kanarya'da işler istediği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekibin büyük bir yatırım yaptığı ancak bir türlü istenen seviyeye çıkamayan yıldız orta saha oyuncusunun burada kariyeri kısa sürecek gibi görünüyor.