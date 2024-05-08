Cengiz Ünder’in yeni takımı şoke etti! İşte ödenecek rakam

ROMA DEVREDE
İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
İtalyan devinin Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları da haberde yer aldı.
Başkent ekibinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Akşam'da yer alan haberde, Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.