25 yıl sonra aynı kader | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu! Bayern Münih’i 2-1 yenen Real Madrid, Borussia Dortmund’un rakibi oldu

HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM Maçın ardından pozisyonla ilgili konuşan Matthijs De Ligt, "Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı utanç verici bir rezalet olarak görüyorum. Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve bayrak golden sonra kalktı. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi. " dedi.

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel ise konuyla ilgili, "Tam bir felaket. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu. Yan hakem bir hata yaptı ve orta hakem de ikinci hatayı yaptı. Real Madrid'in bu geri dönüşlerini nasıl açıklarım? Hakemlerin bunlarda etkisi var." diye konuştu.

KİMSE BUNU AÇIKLAYAMAZ

Thomas Müller ise geçmişteki eşleşmeyi hatırlatarak, "Hakemin kararı garipti. Bu, Madrid'de sık sık oluyor. Daha önce 2 kere Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerde de başımıza gelmişti. Kimse bunu açıklayamaz." dedi.