25 yıl sonra aynı kader | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu! Bayern Münih’i 2-1 yenen Real Madrid, Borussia Dortmund’un rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.
Tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak Real Madrid'den geldi. 13. dakikada Vinicius Junior'ın şutunda yan direkten dönen topu kaleci Neuer kontrol etti.
Bayern Münih, 29. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile gole yaklaştı. Kane'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta, kaleci Lunin son anda topu kornere çeldi.
Real Madrid'in yine etkili başladığı ikinci yarının 68. dakikasında gelişen ani Bayern Münih atağında, ceza alanına sol çaprazdan giren Alphonso Davies, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
Maç boyunca çok etkili bir performans ortaya koyan Vinicius Junior'ın 88. dakikada uzaktan şutunda kaleci Neuer topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Joselu'nun vuruşunda, skora denge geldi: 1-1.
90+1. dakikada Real Madrid, ikinci golü buldu. Ceza alanı içinde Rudiger'in sol taraftan içeriye çıkardığı topu yine Joselu tamamladı ve takımına final biletini getiren golü attı: 2-1.
UZATMALARDA KALKAN OFSAYT BAYRAĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU
Öte yandan karşılaşmanın uzatma dakikalarında kaldırılan ofsayt bayrağı sonrası hakemin pozisyon bitmeden düdüğü çalması tartışmalara neden oldu. Pozisyonun devamında Alman temsilcisi golü buldu ancak pozisyonun VAR incelemesi yapılmadı.
HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM
Maçın ardından pozisyonla ilgili konuşan Matthijs De Ligt, "Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı utanç verici bir rezalet olarak görüyorum. Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve bayrak golden sonra kalktı. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi." dedi.
Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel ise konuyla ilgili, "Tam bir felaket. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu. Yan hakem bir hata yaptı ve orta hakem de ikinci hatayı yaptı. Real Madrid'in bu geri dönüşlerini nasıl açıklarım? Hakemlerin bunlarda etkisi var." diye konuştu.
KİMSE BUNU AÇIKLAYAMAZ
Thomas Müller ise geçmişteki eşleşmeyi hatırlatarak, "Hakemin kararı garipti. Bu, Madrid'de sık sık oluyor. Daha önce 2 kere Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerde de başımıza gelmişti. Kimse bunu açıklayamaz." dedi.
ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU
Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.
SONRADAN GİREN OYUNCULAR ÜÇ GOL ATTI
Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir yarı final maçında oyuna sonradan giren oyuncular üç gol attı.
14 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid, finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.
FİNAL 1 HAZİRAN'DA LONDRA'DA
Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALE ÇIKAN 6'NCI TÜRK OLDU
19 yaşındaki milli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan 6'ncı Türk oyuncu oldu. Daha önce 2022/2023 sezonunda İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 2013/2014 sezonunda Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, 2012/2013 sezonunda Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, 2009/2010 sezonunda Bayern Münih forması giyen Hamit Altıntop ve 2001/2002 sezonunda Bayer Leverkusen forması giyen Yıldıray Baştürk UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde boy göstermişti.
1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak Borussia Dortmund - Real Madrid final müsabakasında İspanya temsilcisinin kupa zaferi yaşaması durumunda Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olacak.
25 YIL SONRA AYNI KADER
Finali kıl payı kaçıran Bayern Münih, 25 yıl önce 1999 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde benzer senaryoyu yaşamıştı.
Camp Nou'da oynanan finalde Manchester United ile karşı karşıya gelen Bayern Münih 6. dakikada Mario Basler'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Ancak 90+1. dakikada Teddy Sheringham ve 90+3. dakikada Ole Gunnar Solskjaer'in attığı gollere engel olamayan Alman ekibi sahadan boynu büyük ayrıldı.