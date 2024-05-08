Kuveyt Emiri Sabah'tan Başkan Erdoğan'ın tevcih ettiği "Devlet Nişanı" için teşekkür

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, "Türkiye'den ayrılırken mutluluk duyuyoruz. İki dost ülke ve halkları arasındaki yakın tarihi bağların derinliğini ve sağlam dostluğunu yansıtan, bizlerin ve beraberimizdeki heyet üyelerinin gördüğü güzel karşılama ve konukseverlik için Erdoğan'a şükranlarımızı sunmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt resmi ajansına (KUNA) göre Kuveyt Emiri Sabah, Ankara ziyaretinin "iki dost ülke arasında, ortak hedeflere ve karşılıklı çıkarlara dayanan, halkların umut ve isteklerini karşılayacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliği umutlarını artırdığını" vurguladı.

Kendisini "Devlet Nişanı" ile ödüllendiren Başkan Erdoğan'a "en derin teşekkürlerini" ileten ve gurur duyduğunu aktaran Kuveyt Emiri, Erdoğan'ın bu girişiminin "iki dost ülke arasındaki ortaklık ve dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını" ifade etti.