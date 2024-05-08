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Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı: Ağzından hiç kötü söz duymadık

Son dakika haberi! Eyüpsultan'daki özel bir lisede, okulun eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan (74) son yolculuğuna uğurlandı. Oktugan'ın öğrencisi Hevidal Halli ise, "Öğretmenimiz bizi hiçbir zaman hakaret olsun, kötü söz olsun hiçbir zaman söylemezdi. Bizi uyarırdı, her Cuma konuşma yapardı ve kendisini çok severdik" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 20:24 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 20:29
Eyüpsultan’da öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı: Ağzından hiç kötü söz duymadık

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Eyüpsultan'daki özel bir lisede, okulun eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Törene Oktugan'ın ailesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eski Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Cenaze namazı öncesi Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, tezkiye konuşması yaparak helallik istedi.

Müftü Eren, "Bu menfur durumu tekraren, birilerini 'göçmen' suretiyle ifade edip başka birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek de hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek, mümin ve muvahhit olarak şiarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kılınan namazın ardından İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Piyerloti Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel lisede dün yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür İbrahim Oktugan'a odasında silahla ateş etmişti.

Ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

"HİÇ KİMSEYE BİR ZARARI OLMAYAN, EFENDİ, KİBAR BİRİSİYDİ"
İbrahim Oktugan'ın öğrencilerinden birinin velisi olan Ahmet Fedakar, "İbrahim bey benim kızımın ilkokuldayken müdürüydü. Anlatmak mümkün değil, hiç kimseye bir zararı olmayan, efendi, kibar, şimdiye kadar hiçbir kötülüğünü görmedik. Bunu nasıl yaptılar, anlamış değilim. Konuşması çok zor bir şey Allah taksiratını affetsin" diye konuştu.

"MÜDÜRÜMÜZÜN KATLEDİLMESİ BİZİ ÇOK ÜZDÜ"
Oktugan'ın öğrencisi Hevidal Halli ise, "Müdürümüzü çok kötü bir olay nedeniyle kaybettik. Öğrencileri ve öğretmenleri olarak çok üzgünüz. Öğretmenlerimiz ve biz her zaman ailesinin yanındayız. 17 yaşında ki Iraklı öğrenci, 5 ay önce okuldan atılmıştı. Konunun 5 ay sonra tekrar açılması ve müdürümüzün katledilmesi bizi çok üzdü. Öğretmenimiz bizi hiçbir zaman hakaret olsun, kötü söz olsun hiçbir zaman söylemezdi. Bizi uyarırdı, her Cuma konuşma yapardı ve kendisini çok severdik" ifadelerini kullandı.

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