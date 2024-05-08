Eyüpsultan’da öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı: Ağzından hiç kötü söz duymadık

"HİÇ KİMSEYE BİR ZARARI OLMAYAN, EFENDİ, KİBAR BİRİSİYDİ" İbrahim Oktugan 'ın öğrencilerinden birinin velisi olan Ahmet Fedakar, "İbrahim bey benim kızımın ilkokuldayken müdürüydü. Anlatmak mümkün değil, hiç kimseye bir zararı olmayan, efendi, kibar, şimdiye kadar hiçbir kötülüğünü görmedik. Bunu nasıl yaptılar, anlamış değilim. Konuşması çok zor bir şey Allah taksiratını affetsin " diye konuştu.

"MÜDÜRÜMÜZÜN KATLEDİLMESİ BİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Oktugan'ın öğrencisi Hevidal Halli ise, "Müdürümüzü çok kötü bir olay nedeniyle kaybettik. Öğrencileri ve öğretmenleri olarak çok üzgünüz. Öğretmenlerimiz ve biz her zaman ailesinin yanındayız. 17 yaşında ki Iraklı öğrenci, 5 ay önce okuldan atılmıştı. Konunun 5 ay sonra tekrar açılması ve müdürümüzün katledilmesi bizi çok üzdü. Öğretmenimiz bizi hiçbir zaman hakaret olsun, kötü söz olsun hiçbir zaman söylemezdi. Bizi uyarırdı, her Cuma konuşma yapardı ve kendisini çok severdik" ifadelerini kullandı.